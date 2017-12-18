Все счастливые семьи счастливы одинаково, несчастлива каждая по-своему, — написал Лев Толстой, но забыл рассказать, на чем именно держится счастье в браке. Попробуем разобраться.

Анна Кулешова социолог

Правило 1. Ценить неидеальные отношения Не надо бояться несовершенств, ошибок, ссор. Идеальный семейный союз — это союз двух окаменевших сердец, потерявших страсть, желания, отшлифованный и безжизненный. Давайте оставим мертвое мертвым, а живое живым. Жизнь непредсказуема, разнообразна, она никогда не идеальна и всегда изменчива. Никто из нас не будет перманентно набирать высоту, мы не самолеты (да и у тех случаются попадания в зону турбулентности), у всех случатся взлеты и падения, удачи и срывы, поступки, за которые стыдно, и поводы для гордости. Это жизнь. Крайне важно уметь принимать ее во всем разнообразии и прощать друг друга. Правило 2. Уважать Помните притчу про вспыльчивого человека, которого от гневливости отучали, заставляя каждый раз, когда он выйдет из себя, забивать в доску гвоздь? А потом учитель приказал вытаскивать по одному гвоздю, когда удастся сдержать свой гнев. Итог: однажды в доске не осталось ни одного гвоздя, но она была изуродована. С людьми все то же самое. Каждая перейденная граница, каждое ранящее слово оставит уродливый шрам в сердце партнера. И вам с этим искореженным сердцем жить. Правило 3. Доверять и не нарушать границы

Под страхом смертной казни, под угрозой исчезновения вида — не шпионить, не проверять телефон, не лазить по карманам. Не унижать этим ни себя, ни партнера. И не надо оправдывать такое поведение тем, что через него семья сохраняется, в этой логике скоро окажется возможным оправдать любую мерзость. Раз и навсегда: низкими средствами к высоким целям не идут. Правило 4. Соблюдать иерархию В современной семье зачастую на первое место ставятся дети, все вокруг и для них. Мама спит с ребенком до пяти лет, все свободное время взрослых подчиняется детям… Кому это нужно? Уж точно не чадам, их это лишает возможности адекватно взрослеть и социализоваться, искажая в целом картину мира. В некотором смысле это играет на руку маркетологам, тем, кто получает выгоду от детоцентризма и общества потребления. Выдохнули, вдохнули, начали жить полноценной взрослой жизнью. А дети к ней подстроятся и адаптируются, понимая свое место и уважая старших, их право на отдых и собственный досуг. Правило 5. Заниматься сексом и шутить

Они необходимы людям. Если секса нет, а все подруги и друзья говорят, что они тоже не живут половой жизнью со своими партнерами, то это все равно не норма. Не получается справиться с ситуацией своими силами, двигаемся в сторону сексологов и психологов. Нет, это не стыдно. Стыдно лишать себя и своего избранника тех редких доступных радостей, которые свойственны взрослому миру. Не боимся экспериментов в границах, не ранящих партнера.