7 правил счастливого брака, которые работают
Правило 1. Ценить неидеальные отношения
Не надо бояться несовершенств, ошибок, ссор. Идеальный семейный союз — это союз двух окаменевших сердец, потерявших страсть, желания, отшлифованный и безжизненный. Давайте оставим мертвое мертвым, а живое живым. Жизнь непредсказуема, разнообразна, она никогда не идеальна и всегда изменчива. Никто из нас не будет перманентно набирать высоту, мы не самолеты (да и у тех случаются попадания в зону турбулентности), у всех случатся взлеты и падения, удачи и срывы, поступки, за которые стыдно, и поводы для гордости. Это жизнь. Крайне важно уметь принимать ее во всем разнообразии и прощать друг друга.
Правило 2. Уважать
Помните притчу про вспыльчивого человека, которого от гневливости отучали, заставляя каждый раз, когда он выйдет из себя, забивать в доску гвоздь? А потом учитель приказал вытаскивать по одному гвоздю, когда удастся сдержать свой гнев. Итог: однажды в доске не осталось ни одного гвоздя, но она была изуродована. С людьми все то же самое. Каждая перейденная граница, каждое ранящее слово оставит уродливый шрам в сердце партнера. И вам с этим искореженным сердцем жить.
Правило 3. Доверять и не нарушать границы
Под страхом смертной казни, под угрозой исчезновения вида — не шпионить, не проверять телефон, не лазить по карманам. Не унижать этим ни себя, ни партнера. И не надо оправдывать такое поведение тем, что через него семья сохраняется, в этой логике скоро окажется возможным оправдать любую мерзость. Раз и навсегда: низкими средствами к высоким целям не идут.
Правило 4. Соблюдать иерархию
В современной семье зачастую на первое место ставятся дети, все вокруг и для них. Мама спит с ребенком до пяти лет, все свободное время взрослых подчиняется детям… Кому это нужно? Уж точно не чадам, их это лишает возможности адекватно взрослеть и социализоваться, искажая в целом картину мира. В некотором смысле это играет на руку маркетологам, тем, кто получает выгоду от детоцентризма и общества потребления. Выдохнули, вдохнули, начали жить полноценной взрослой жизнью. А дети к ней подстроятся и адаптируются, понимая свое место и уважая старших, их право на отдых и собственный досуг.
Правило 5. Заниматься сексом и шутить
Они необходимы людям. Если секса нет, а все подруги и друзья говорят, что они тоже не живут половой жизнью со своими партнерами, то это все равно не норма. Не получается справиться с ситуацией своими силами, двигаемся в сторону сексологов и психологов. Нет, это не стыдно. Стыдно лишать себя и своего избранника тех редких доступных радостей, которые свойственны взрослому миру. Не боимся экспериментов в границах, не ранящих партнера.
И не забывайте про смех. Это лучшее — и пока единственное! — достоверно врачующее лекарство от всех телесных и душевных бед. Исчезновение смеха из повседневности, равно как и секса, — дурной знак. Начиная сходить с ума, люди неизбежно и первым делом теряют способность иронизировать над собой, избыточно серьезно ко всему относятся. Вам туда не надо.
Правило 6. Развиваться
Стоячая вода превращается в болото, жизнь без познания, новых навыков и впечатлений тускнеет, теряя краски, изъедая однообразием. Сегодня образование не является привилегией молодости, начинать изучать новое, открывать жизнь с новых сторон, обретать друзей можно в любом возрасте. Вам с собой будет интересно и не скучно, тогда и партнер не заскучает. Про супруга тоже не забываем, помогаем преодолевать страх, воплощать мечты, покорять вершины. Помним: единственное, что мы можем сделать для наших любимых, — помочь им идти вперед.
Правило 7. Никого не держать
Просто живите так, чтобы с вами хотелось остаться. Не надо проблематизировать отношения, детей, быт, не надо совершать подвиги, не надо манипулировать и доказывать. Будьте собой, пореже демонстрируя партнеру свой характер, почаще — личность. Старомодные слова, такие как «милосердие», «великодушие», «участие», по-прежнему делают людей счастливыми, даря спокойствие, радость и желание вместе идти по дороге жизни.
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