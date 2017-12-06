Псевдоподруги: 5 типов, от которых вам стоит держаться подальше
Истерички
Вопреки расхожему мнению, представительницы данного типа могут выглядеть очень презентабельно и на первый взгляд вызывают скорее умиление, нежели неприязнь. К тому же, они хорошо образованны и стараются использовать свои чары соблазнения не только на мужчин, но и на женщин. Эти дамы просто обожают говорить комплименты и делать милые подарки. Но! Как только вы ей доверитесь и начнете общаться, от прелестной умницы не останется и следа. Она демонстрирует резкую смену настроение и во всех неудачах будет винить вас. При этом, надо ли упоминать, что в выражениях она обычно не стесняется и как только нащупает вашу «болевую точку», будут продолжать давить на нее до тех пор, пока не почувствует удовлетворение. Затем она снова может стать приветливой и поспешит проверять действия своих чар на ком-нибудь другом. А вы останетесь в легком недоумении и с расшатанными нервами.
Сплетницы
Такие дамы обычно действиям предпочитают слова. Они готовы сутки напролет обсуждать личную жизнь знакомых и даже малоизвестных людей, лишь бы утолить свое любопытство. При этом толку от них обычно ноль, но вот вреда хоть - отбавляй. Во-первых, им не стоит доверять секреты или просто рассказывать о том, что ваша жизнь наконец-то наладилась. Просто потому, что они не успокоятся, пока не обсудят эту информацию с вашими общими приятелями или тем, кто под руку попадется. Во-вторых, такие женщины прямом смысле крадут ваше время. Им ничего не стоит позвонить среди ночи или в разгар рабочего дня просто потому, что ей срочно захотелось с вами поговорить. К слову, такие разговоры обычно ничем не заканчиваются, но отнимают у вас пару часов точно.
Жертвы
Эти хрупкие женщины уверены, что все вокруг их обижают, а вам живется намного легче и вообще, вы счастливица по жизни. Поэтому общаться спокойно с такими дамами не получится. Они всегда будут рассказывать о мнимых болячках, которые делают их жизнь невыносимой, о людях, которые их предали и начальниках, которые их не ценят. И вам в этой ситуации останется лишь молча выслушивать, вытирать слезы и уверять, что в скором времени все обязательно наладится. Как показывает практика, через какое-то время эти бедняжки придумывают очередную жалостливую историю, лишь бы только завладеть вашим вниманием.
Завистницы
Чем чаще вы будете рассказывать о своих успехах и приобретениях, тем больше представительницы данного типа будут прилагать усилия, чтобы получить то же самое, что и у вас. Любой ценой. И обязательно делать мелкие пакости просто из чувства зависти. При всем при этом, такие дамы могут быть вполне милыми, но ровно до того момента, пока не узнают, что вы в очередной раз в чем-то их превзошли.
Эгоистки
Они всегда найдут время для вас и приедут по первому зову, но лишь для того, чтобы рассказать о своей жизни или похвастаться новыми нарядами. Нет, они безусловно дадут вам вставить несколько своих фраз, но затем разразятся бурным монологом. А все потому, что вы их просто не интересуете. Но им нравится пользоваться вашей добротой, обедать в кафе за ваш счет, брать иногда машину, одежду или модный аксессуар. Зачастую, кстати, они забывают вовремя вернуть вещь. Но ведь вы же друзья! Какие тут могут быть обиды?
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