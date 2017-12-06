Когда лучше узнаешь некоторых своих приятельниц, то невольно начинаешь верить в миф, что женской дружбы действительно не существует. Мы выбрали пять типажей, которых не то, что не надо выбирать в друзья, но и вообще лучше обходить стороной. И если ни в одном из пунктов вы не узнали себя или подруг, то вам несказанно повезло! Цените и берегите такие отношения.

Истерички Вопреки расхожему мнению, представительницы данного типа могут выглядеть очень презентабельно и на первый взгляд вызывают скорее умиление, нежели неприязнь. К тому же, они хорошо образованны и стараются использовать свои чары соблазнения не только на мужчин, но и на женщин. Эти дамы просто обожают говорить комплименты и делать милые подарки. Но! Как только вы ей доверитесь и начнете общаться, от прелестной умницы не останется и следа. Она демонстрирует резкую смену настроение и во всех неудачах будет винить вас. При этом, надо ли упоминать, что в выражениях она обычно не стесняется и как только нащупает вашу «болевую точку», будут продолжать давить на нее до тех пор, пока не почувствует удовлетворение. Затем она снова может стать приветливой и поспешит проверять действия своих чар на ком-нибудь другом. А вы останетесь в легком недоумении и с расшатанными нервами. Сплетницы Такие дамы обычно действиям предпочитают слова. Они готовы сутки напролет обсуждать личную жизнь знакомых и даже малоизвестных людей, лишь бы утолить свое любопытство. При этом толку от них обычно ноль, но вот вреда хоть - отбавляй. Во-первых, им не стоит доверять секреты или просто рассказывать о том, что ваша жизнь наконец-то наладилась. Просто потому, что они не успокоятся, пока не обсудят эту информацию с вашими общими приятелями или тем, кто под руку попадется. Во-вторых, такие женщины прямом смысле крадут ваше время. Им ничего не стоит позвонить среди ночи или в разгар рабочего дня просто потому, что ей срочно захотелось с вами поговорить. К слову, такие разговоры обычно ничем не заканчиваются, но отнимают у вас пару часов точно.