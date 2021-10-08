«У нее же ребенок от первого брака — бедняжка! Так и будет одна»: колонка коуча Кати Бибишевой

«У нее же ребенок от первого брака — бедняжка! Так и будет одна»: колонка коуча Кати БибишевойИзвестный сексолог объяснила, у женщины с детьми всегда есть шанс на отношения.
Екатерина Бибишева
Секс-коуч, основатель онлайн-школы интимной гимнастики «Вагимагия», @ katya_vagimagia
Семья — это двое: она и ребенок
Недавно в кафе я услышала диалог за соседним столиком: «У нее же ребенок от первого брака — бедняжка! Но слава богу, второй раз замуж выходит». Меня кольнуло это слово «бедняжка». Откуда в нашей ментальности эта жалость по отношению к матерям вне брака?! Одиночка, брошенка, разведенка — какие колючие слова. И как превозносятся мужчины, которые соглашаются взять на себя этот «груз»: «Молодец! Взял ее с прицепом», — эту фразу можно услышать в большинстве случаев при обсуждении подобных ситуаций. Но ведь по факту это они — мама и ребенок — согласились взять его в свою семью.
Да, для меня мама и ребенок — это уже семья и к ним неприменимо слово «неполноценная». Это им решать, насколько подходит тот или иной мужчина им и сложится ли с ним их семейный пазл.
Фото: freepik.com
Почему одиночество — это не всегда плохо
Нам с детства внушают, что женщине лучше в отношениях. Даже если муж пьет/бьет/идиот, надо терпеть, только бы не остаться одной. Поэтому так часто женщина остается с мужчиной ради детей: она боится, что не сможет поднять и вырастить ребенка. Она думает, что делает это во благо, но так ли хорошо от этого будет ребенку? Ничего хорошего.
Маленький человек видит неэкологичные отношения родителей и в будущем может повторить подобную модель семьи. Неужели вы желаете этого своему ребенку?!
В моей жизни была подобная ситуация. Моя мама долгие годы терпела физическое и эмоциональное насилие со стороны отца и развелась, только когда мне было уже 6 лет. Позже я спросила ее, почему она так долго пыталась сохранить брак. Ее ответ меня поразил: «Я боялась, что подумают люди, и не знала, смогу ли вырастить, поднять тебя в одиночку». Это говорила мне красивая, самодостаточная женщина, которая была однозначно достойна самого лучшего.
Я хочу донести до вас одну простую мысль: да, вы можете остаться на руках с маленьким ребенком, не иметь поддержки. Да, вам может быть страшно и в какой-то момент захочется все бросить и сбежать. Но на самом деле вы сильные. В вас столько мощи, столько любви и возможностей, о которых вы даже не подозреваете. Вы можете все!
Фото: freepik.com
Кому вы нужны «с прицепом»? Себе, своему ребенку и этому миру. Никогда не опускайте руки, не теряйте этой внутренней ценности. Не соглашайтесь на компромиссы с собой только ради того, чтобы в вас перестали тыкать пальцем и клеймить «матерью-одиночкой». Вы достойны адекватного партнера, а не второсортного абьюзера. Верьте в себя.
И еще по поводу одиночества. На самом деле в нем заложен огромный потенциал. Оно дает вам возможность познакомиться с собой лучше. Мы всю жизнь пытаемся узнать других: своего мужчину, детей, коллег. Но самый главный человек, которого нужно узнать, принять, понять и полюбить — это вы сами. Поэтому спешить с образованием пары не стоит. Лучше использовать одиночество как шанс узнать себя лучше и стать более уверенной в себе. С этой позиции — уверенной, самодостаточной женщины — намного проще строить взрослые, близкие отношения с партнером.
Фото: globallook, архив пресс-служб, Instagram