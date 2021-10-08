«У нее же ребенок от первого брака — бедняжка! Так и будет одна»: колонка коуча Кати Бибишевой

Семья — это двое: она и ребенок

Недавно в кафе я услышала диалог за соседним столиком: «У нее же ребенок от первого брака — бедняжка! Но слава богу, второй раз замуж выходит». Меня кольнуло это слово «бедняжка». Откуда в нашей ментальности эта жалость по отношению к матерям вне брака?! Одиночка, брошенка, разведенка — какие колючие слова. И как превозносятся мужчины, которые соглашаются взять на себя этот «груз»: «Молодец! Взял ее с прицепом», — эту фразу можно услышать в большинстве случаев при обсуждении подобных ситуаций. Но ведь по факту это они — мама и ребенок — согласились взять его в свою семью.

Да, для меня мама и ребенок — это уже семья и к ним неприменимо слово «неполноценная». Это им решать, насколько подходит тот или иной мужчина им и сложится ли с ним их семейный пазл.