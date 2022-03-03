Почему Ольга Бузова не может обрести личное счастье: отвечает звездный нумеролог

Почему Ольга Бузова не может обрести личное счастье: отвечает звездный нумерологИзвестный эксперт Марияна Анаэль специально для Passion.ru
Марияна Анаэль
Звездный нумеролог, автор книг-бестселлеров, основатель школы нумерологии «Анаэль»
Денис Лебедев: несостоявшийся роман
Совсем недавно публика с трепетом наблюдала за отношениями Бузовой с сыроваром из Владимира Денисом Лебедевым. Фаворит шоу «Замуж за Бузову» действительно понравился Ольге: она питала к нему нежные чувства и была рада развитию отношений.
Но до заключения брака пара не дошла. Последовал разрыв. Бузова заявила о бесцеремонно раздавленных чувствах. Проект завершился скандалом, а Лебедева разоблачили в обмане и желании обогатиться за счет девушки. Почему же у двух успешных молодых людей не получилось создать отношения? Сначала Ольга отдала предпочтение утонченному и изысканному Лебедеву. Ее число судьбы — 9, что означает склонность ко всему красивому. Но внешность, манеры и образование мужчины еще не залог того, что с ним будет надежно. Денис по рождению — тонкий психолог. Он чувствует Ольгу, ее темперамент и обаяние. Мужчина обладает незаурядным умом: три «пятерки» в его матрице указывают на интеллект и жизненную сообразительность. И невесту для себя он скорее будет выбирать по расчету, хотя и не отказывается от роли кормильца, проявляет заботу и внимание к своей избраннице.
Фото: Globallook
Что же может дать телезвезда успешному бизнесмену? Она привлекает в пару возможности и популярность, а Денис их использует. Но со временем, как указывает показатель семья шесть и три пятерки в матрице, молодых людей ожидают придирки, раздражение и критика, которые будут исходить от Лебедева. В итоге он даже может спиться.
Союз Ольги и Дениса может поразить конфликт энергий. В нем не будет ярких эмоций, от которых кружит голову. Позитив певице придется искать вовне, поскольку ее возлюбленный не сможет обеспечить ей моральную поддержку. Денис Лебедев привлек Ольгу своими манерами и внешностью. Но это разные люди: потребности и взгляды на жизнь у них не совпадают. У этого союза изначально не было будущего.
Давид Манукян: новая искра в личной жизни
В 2019 году на съемках Ольга Бузова познакомилась с эффектным молодым человеком Давидом Манукяном. По сюжету клипа они должны были сыграть влюбленных, но между ними и в жизни проскользнула искра. Ольга и Давид стали общаться за пределами съемочной площадки и вскоре объявили себя парой.
Отношения артистов были яркими. Манукян дарил шикарные подарки, делал любимой сюрпризы, посвящал ей песни. Бузова поддерживала возлюбленного, помогала ему во всех начинаниях, рассказывала о его достоинствах в интервью. Фанаты были уверены: Ольга наконец нашла того единственного. Пара провела Новый год на Мальдивах и даже пыталась оформить отношения, но, к сожалению, на территории России этот брак не имел юридической силы. Вскоре в паре начались проблемы. Через некоторое время Ольга объявила в своем блоге, что свободна. Почему же разрыв стал неизбежен?
В психоматрице Давида целых пять троек. Они указывают на его гениальность, неиссякаемый позитив и обаяние. Не менее обаятельной и фонтанирующей поклонники считают Бузову, и не случайно. Ее число судьбы 9, три двойки в комбинации с шестеркой — признак магнетичной личности, стремящейся ко всему прекрасному и утонченному.
Фото: Globallook
У обоих молодых людей в зоне характера две единицы. Они жаждут популярности, признания своих талантов. Но еще больше они ожидают поддержки друг от друга. Много слухов ходило по поводу того, что отношения молодых людей — своеобразная пиар-кампания, и для них это был бы хороший повод сойтись. Но Давид действительно искренне любил Ольгу (2 у него и 222 у нее в матрице). Шестерка в зоне темперамента указывает на то, что в отношениях он проявлял буйство фантазии, в том числе в интимном плане. Пять троек в зоне интереса — признак яркого, очаровательного человека. С тройкой в темпераменте Бузовой было трудно найти общий язык с Манукяном.
Точку в отношениях поставила Ольга. Пятерка в ее зоне семьи против его двойки оставляет за ней последнее слово. Это была пара красивых, изысканных молодых людей. Но работа над отношениями лишила бы их привычного ритма жизни.
На самом деле ей нужен психологически зрелый мужчина либо тот который будет старше нее, с кем она будет ощущать себя маленькой девочкой, о которой заботится папа. Пока ведущее место в жизни Ольги занимает работа. Окно возможности по созданию гармоничных отношений у нее откроется в 2023 году.
Фото: Globallook, архив пресс-служб / Е. Ширинкина для Passion.ru