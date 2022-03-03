Почему Ольга Бузова не может обрести личное счастье: отвечает звездный нумеролог

Денис Лебедев: несостоявшийся роман

Совсем недавно публика с трепетом наблюдала за отношениями Бузовой с сыроваром из Владимира Денисом Лебедевым. Фаворит шоу «Замуж за Бузову» действительно понравился Ольге: она питала к нему нежные чувства и была рада развитию отношений.

Но до заключения брака пара не дошла. Последовал разрыв. Бузова заявила о бесцеремонно раздавленных чувствах. Проект завершился скандалом, а Лебедева разоблачили в обмане и желании обогатиться за счет девушки. Почему же у двух успешных молодых людей не получилось создать отношения? Сначала Ольга отдала предпочтение утонченному и изысканному Лебедеву. Ее число судьбы — 9, что означает склонность ко всему красивому. Но внешность, манеры и образование мужчины еще не залог того, что с ним будет надежно. Денис по рождению — тонкий психолог. Он чувствует Ольгу, ее темперамент и обаяние. Мужчина обладает незаурядным умом: три «пятерки» в его матрице указывают на интеллект и жизненную сообразительность. И невесту для себя он скорее будет выбирать по расчету, хотя и не отказывается от роли кормильца, проявляет заботу и внимание к своей избраннице.