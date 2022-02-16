Бузова высмеяла попытки экс-мужа стать известным и разбогатеть: «Из капитана команды — в блогеры»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ buzova86
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись еще в далеком 2016 году, но до сих пор продолжают выяснять отношения. Артистка в своем личном блоге, отвечая на вопросы подписчиков, прокомментировала поведение своего экс-возлюбленного, который регулярно совершает публичные нападки в адрес теледивы.
У Ольги спросили, как она относится к новому хобби экс-мужа, ведь в последнее время он увлекся блогингом. Бузова заявила, что не следит за жизнью Тарасова, но считает довольно нелепым в его случае выставлять свою личную жизнь напоказ. Ольга напомнила подписчикам, что, будучи в браке с ней, Дмитрий жаловался, что его напрягает публичность и тяга Бузовой к активному ведению социальных сетей.
«Это, конечно, смешно. Из капитана команды «Локомотив» — в блогеры! Ну, ему как-то надо кормить семью и миллион родственников... Блогер — это прекрасная творческая профессия. Недавно мне сказали, что он еще и запел», — написала певица.
Также Ольга возмущена тем, что бывший супруг наживается на ее громком имени: «Он так рьяно открещивался от меня, говорил, что брак со мной был ошибкой, оскорблял меня, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас везде ходит и только лишь говорит обо мне! Так ошибка? Или единственный способ обеспечивать себя и семью».
Продолжая в сториз рубрику «Вопрос-ответ», Ольга заявила, что настолько устала от недостойного поведения мужчин, что предпочла бы встречаться с Лолитой. «Мы были бы с ней очень красивой парой. Ну а что? Если нормальных мужиков нам с ней не попадается! Только одни содержанцы и хайпожоры! А мы девчонки с ней... Влюбляемся и ведемся на эти их красивые сказки и воздушные замки! Падаем больно! А потом залечиваем друг другу раны», — написала Бузова.
Фото и видео: Instagram