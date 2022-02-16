Бузова высмеяла попытки экс-мужа стать известным и разбогатеть: «Из капитана команды — в блогеры»

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись еще в далеком 2016 году, но до сих пор продолжают выяснять отношения. Артистка в своем личном блоге, отвечая на вопросы подписчиков, прокомментировала поведение своего экс-возлюбленного, который регулярно совершает публичные нападки в адрес теледивы.

У Ольги спросили, как она относится к новому хобби экс-мужа, ведь в последнее время он увлекся блогингом. Бузова заявила, что не следит за жизнью Тарасова, но считает довольно нелепым в его случае выставлять свою личную жизнь напоказ. Ольга напомнила подписчикам, что, будучи в браке с ней, Дмитрий жаловался, что его напрягает публичность и тяга Бузовой к активному ведению социальных сетей.

«Это, конечно, смешно. Из капитана команды «Локомотив» — в блогеры! Ну, ему как-то надо кормить семью и миллион родственников... Блогер — это прекрасная творческая профессия. Недавно мне сказали, что он еще и запел», — написала певица.