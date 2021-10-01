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Давид Манукян раскрыл, какое требование Ольги Бузовой поставило точку в их отношениях

По словам блогера, дело было не в изменах и не в рукоприкладстве с его стороны. На отношения пары повлиял серьезный конфликт, который произошел за два месяца до того, как Дава и Ольга решили окончательно разорвать отношения.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Давид Манукян с мамой

Фото: @dava_m

Давид Манукян в YouTube-шоу «Небабские истории» раскрыл настоящую причину своего расставания с Ольгой Бузовой, которое вызвало огромный общественный резонанс. Тогда телеведущая заявила, что Дава изменял ей, а заодно поднимал на нее руку. По словам Манукяна, ситуация обстояла совсем иначе.

Он рассказал, что Бузовой не понравилась совместная фотография с партнершей по «Танцам» Дарьей Палей, которую сделал ее муж. Там они позировали в платьях, похожих на свадебные. А после Дава оставил шутливый комментарий под этим постом.

«И там пошло: "Свадебных платьев? Она офигела такое писать?". Следом: "Либо ты в 17 выходишь в эфир, либо — я". Дальше: "Я найму охрану, тебя не подпустят ко мне". Дальше заход: "Ты оставил комментарий под фото". Другая СМС: "Ты подписался на свою партнершу".», — рассказывает он. По его словам, бывшая поставила ему ультиматум и заставила выбрать — отношения или проект.

Дава отмечает, что долгое время пытался сгладить конфликт, помириться с Ольгой. Однако телеведущая на примирение не шла, а позже и сам Дава решил, что его чувства к Ольге остыли. После этого он решился на расставание, хотя не ожидал, что это закончится настоящим скандалом.

«Ведь если человек не любит, то уже все. На этом мы расстались. Я принял решение уйти. Я отписался от нее тогда, а после вышел пост, что меня бросили, я изменяю с другими девушками», — говорит он.

Фото: Instagram