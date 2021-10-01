Давид Манукян раскрыл, какое требование Ольги Бузовой поставило точку в их отношениях

«И там пошло: "Свадебных платьев? Она офигела такое писать?". Следом: "Либо ты в 17 выходишь в эфир, либо — я". Дальше: "Я найму охрану, тебя не подпустят ко мне". Дальше заход: "Ты оставил комментарий под фото". Другая СМС: "Ты подписался на свою партнершу".», — рассказывает он. По его словам, бывшая поставила ему ультиматум и заставила выбрать — отношения или проект.

Дава отмечает, что долгое время пытался сгладить конфликт, помириться с Ольгой. Однако телеведущая на примирение не шла, а позже и сам Дава решил, что его чувства к Ольге остыли. После этого он решился на расставание, хотя не ожидал, что это закончится настоящим скандалом.

«Ведь если человек не любит, то уже все. На этом мы расстались. Я принял решение уйти. Я отписался от нее тогда, а после вышел пост, что меня бросили, я изменяю с другими девушками», — говорит он.