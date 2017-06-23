Если вы попытаетесь читать все это вместе с детьми, у вас могут возникнуть комплексы. Значительная часть литературы, которую взахлеб цитировали и над которой местами ржали наши редакционные дети, показалась нам... довольно сложной!

Художественная литература — это все-таки дело вкуса. И мы можем в кровь биться в холиварах: Кассиль или Жваневский? Линдгрен или Нестлингер? Но нон-фикшн — это больше про интеллект, чем про эмоции. Тут все объективно… И погружение в эту тему показывает, что родители от детей отстают. Сильно. Начнем с того, что большинство современных подростков, как и большинство современных школ, «специализированы»: это вам кажется, что они ничем не интересуются. На самом деле они интересуются, как правило, чем-то одним, но подробно. А во всем остальном «более или менее оринтируются». Современные издатели это учитывают. А вот родители — не всегда. Так что давайте вникать. Математика, информатика

«Симпсоны и их математические секреты», Саймон Сингх Вы думали, что «Симпсоны» — дурацкий мультик? Ха! Это мультик для людей с запредельным IQ — остальные просто не в состоянии разглядеть глубинных смыслов. В создании фильма была задействована целая команда математиков, и все шутки там математические. В каждой главе книги про Симпсонов собраны приколы, рассчитанные на людей с определенным уровнем математической подготовки. Редакторы Passion.ru откровенно заскучали при попытке прочтения… Чего не скажешь о редакторских детях в возрасте от 14 до 20 лет. Они заявили: «Чтобы осилить всю книгу, нужно быть хотя бы кандидатом математических наук. Но чтобы оценить половину, достаточно базовых знаний на уровне восьмого класса». «Python для детей», Джейсон Бриггс Ребенок зависает в компьютерных играх? Эта книга направит его энергию в нужное русло: теперь он сможет сам создавать игры. А это, как ни крути, уже профессия. Причем, если повезет, весьма прибыльная. Во введении (единственная часть, в которой еще способно сориентироваться старшее поколение) написано буквально следующее: «Python — простой в изучении язык программирования, он особенно хорош для начинающих. Python-код легко читается, а интерактивная оболочка позволяет вводить программы и сразу же получать результат». Поняли что-нибудь? Вот и попробуйте с помощью книг, по старинке, проникнуться интересами ребенка. «Электроника для детей. Собираем простые схемы», Эйвинд Нидал Даль Просто цитата: «Если вы заглянете внутрь компьютера, его устройство может показаться вам очень сложным, но на самом деле все очень просто: любое действие, выполняемое компьютером, зависит от того, какое напряжение поступает на вход той или иной схемы — высокое или низкое». Это контрольный в голову, мы считаем… Естественные науки

«Хроники тираннозавра», Дэвид Хоун Почти все дошкольники интересуются динозаврами. Насмотрятся мультиков — и интересуются. Но некоторые дети зависают в этой теме до окончания школы, а есть такие, кто и пожизненно. Вот для них как раз и написаны «Хроники тираннозавра». Из книги сразу становится ясно, что все, что показывали в мультиках и писали в детских энциклопедиях, было вообще не про динозавров. «Без ума от акул», Оуэн Дэйви «На самом деле акулы нападают на людей крайне редко. Чаще всего нападения совершаются на серферов. Дело в том, что снизу силуэт человека на доске для серфинга очень похож на силуэт тюленя или морской черепахи, которыми обычно питается белая акула». Текста немного — сплошные факты без лишних разговоров. Зато много инфографики. Если ваш ребенок не гуманитарий, то это одна из немногих книжек, которую он согласится читать на бумажном носителе. «Древние чудовища России», Антон Нелихов и Андрей Атучин Книга презентуется как «Палеонтологические истории для детей и взрослых». Буквально — про динозавров в Московской области. По сути, это набор интересных фактов и версий, которыми дети потом могут блистать в школе на уроках, а родители — в офисных курилках и на вечеринках. Ну и просто полистать приятно: бумага хорошая и иллюстрации качественные. Гуманитариям

«Ученые скрывают», Александр Соколов Это книга для гуманитариев — то есть для тех, кто не погружался в науку (в том числе, кстати, в историю или филологию) на большую глубину. И кого именно поэтому так просто обманывать. «Что происходит? Люди перестают понимать, что творится в "высоких научных сферах". Между наукой и массами ширится брешь, пропасть неведомого». Чтобы эта брешь не заполнялась лженаукой и эзотерикой, математик, научный журналист Александр Соколов берется за разъяснения. «Могло быть и хуже», Джереми Кларксон Вы хоть знаете, кто это такой? Подростки знают: это же ведущий Top Gear! Но книга не про автомобили (впрочем, у Джереми даже если про круассаны, то все равно про автомобили). Это книга «из окна автомобиля». Очень философская, но еще более смешная, чем «Ученые скрывают». «Господь — стопудово немец. Он создал мир и населил его разными офигенными созданиями, но никто из них ему как-то особо не понравился. Поэтому всех грохнул и решил начать заново. То, что вышло на этот раз, тоже его не порадовало, поэтому он превратил всех динозавров в птиц, а некоторым обезьянам даровал оттопыренные большие пальцы». Не хотели читать «Хроники тираннозавра»? Ну так вот вам! «Люди Севера. История викингов. 793-1241», Джон Хейвуд Можно было бы вам представить ее как книгу по истории… Но делайте поправку на эпоху. Не на викингов, в смысле, а на поколение Y и Z: у них в тренде реконструкторское движение, скандинавская литература и сериал «Викинги». Поэтому изыскания Хейвуда захватывают даже тех, кто в научном смысле историей не особенно интересуется. О викингах и Руси, правда, написано несколько меньше, чем об открытии Америки викингами. Но в этом есть своя прелесть. Воспитательное