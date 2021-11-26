Стало известно, в чем нужно ходить дома, чтобы разжечь страсть в партнере

Домашняя одежда должна быть не только удобной, но и красивой. Эксперт советует приобрести несколько комплектов, один из которых будет предназначаться для повседневной носки, а второй — для эротического настроения. «Домашняя одежда должна быть эстетичной и привлекательной, пусть это спортивный костюм или трикотаж. Для второго же типа были бы более уместны варианты, в первую очередь нравящиеся партнеру, то есть привлекающие. Например, шелковые варианты кимоно для женщин», — сообщил Евгений Кульгавчук «Пятому каналу».

Дополнительное воздействие на сексуальное желание окажет приятная на ощупь ткань одежды. «Женщина не хочет говорить вслух, что она уже готова, поскольку не хочет навязываться. А такой вид одежды может ненавязчиво показывать о готовности возобновить интимную жизнь. Таким образом, это может быть не только видом и ощущением, но и сигналом», — заверяет эксперт.

Кроме того, освежить чувства и пробудить страсть поможет «домашний ресторан». Наденьте вечернее платье и туфли на каблуке, приглушите свет, зажгите свечи, включите музыку, подайтесь в танец и продолжите на свой вкус. «Дело в том, что у многих из нас есть ассоциации, сформированные по механизму условных рефлексов Павлова. И в тот период жизни, когда такие встречи способствовали предвкушению сексуального желания, многие люди, по сути, формировали в себя эту связку. После того когда они уже, например, вступили в брак, часто забывают об этих ассоциациях и даже в хороший ресторан собираются не предвкушая, а порой переругиваясь и ворча, обсуждая меню с точки зрения не эстетической и вкусовой, а экономической, и, конечно, со временем такие выходы теряют свою соблазнительную и гедонистическую функцию», — отметил врач-сексолог.

Еще одним вариантом привлечения партнера считаются костюмы для ролевых игр. «В каждом из нас живет ребенок, который хочет играть. Нужно не забывать об этом и о том, что секс может начинаться с игры», — заключил Евгений Кульгавчук.