Топ-10 советов, как стать лучшей в постели — теперь он никогда не вспомнит бывших

Полюбите себя

Поймите, идеальные параметры 90-60-90 никак не повышают сексуальность, да и вовсе на нее не влияют. Главное — чувствовать себя уверенно, любить свое тело и не комплексовать. Если будете стесняться заниматься интимом при свете, не под одеялом или будете зациклены на недостатках, получить удовольствие будет трудно и вам, и вашему партнеру. К тому же он в процессе и вовсе не замечает несовершенств.

Следите за собой

Опять же, дело не в идеальной фигуре, а в привлекательности в целом. Секс богиней в мешковатой футболке и трениках стать конечно можно, но гораздо сложнее. В таком случае нужны исключительные таланты. Куда лучше подобрать красивую домашнюю одежду и нижнее белье, распустить пучок на голове, провести гигиенические процедуры и идти покорять любимого.