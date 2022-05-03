Топ-10 советов, как стать лучшей в постели — теперь он никогда не вспомнит бывших
Полюбите себя
Поймите, идеальные параметры 90-60-90 никак не повышают сексуальность, да и вовсе на нее не влияют. Главное — чувствовать себя уверенно, любить свое тело и не комплексовать. Если будете стесняться заниматься интимом при свете, не под одеялом или будете зациклены на недостатках, получить удовольствие будет трудно и вам, и вашему партнеру. К тому же он в процессе и вовсе не замечает несовершенств.
Следите за собой
Опять же, дело не в идеальной фигуре, а в привлекательности в целом. Секс богиней в мешковатой футболке и трениках стать конечно можно, но гораздо сложнее. В таком случае нужны исключительные таланты. Куда лучше подобрать красивую домашнюю одежду и нижнее белье, распустить пучок на голове, провести гигиенические процедуры и идти покорять любимого.
Долой рутину
Даже если вы уже давно в отношениях и погрязли в бытовых делах, ставить интим на паузу опасно. Секс очень важен для счастливых и гармоничных отношений. Находите время и силы на занятия любовью, иначе рискуете обзавестись множеством проблем: отдалением, холодностью, раздражительностью, ссорами и даже изменами.
Говорите с партнером
Разговоры, обмен мыслями, желаниями, фантазиями с мужчиной на счет секса положительно сказываются на отношениях. Позволяют увеличить доверие в паре, пробудить желание и разжечь страсть. К тому же, когда вы поделились предпочтениями, будет легче доставить удовольствие друг другу и сделать интим действительно запоминающимся.
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Настраивайтесь заранее
Женщинам нужно больше времени на возбуждение, тогда как мужчины оказываются готовыми к подвигам в постели за считанные секунды. Для того, чтобы оказаться примерно на одной волне, можно попробовать настроится на интим заранее. Как минимум в душе фантазируйте о предстоящем событии, зажгите свежи с аромамаслами, подготовьте красивое нижнее белье.
Флиртуйте
Кокетливо ведите себя, нежно касайтесь любимого. Когда вы еще не вместе, можно использовать современные средства связи: отправлять пошлые смс, присылать откровенные фото, разговаривать по телефону томным голосом и рассказывать о своих фантазиях на счет будущего вечера.
Будьте инициативны
Обычно мужчины любят брать ситуацию в свои руки и даже в постели предпочитают доминировать. Конечно, не надо перенимать на себя роль активного партнера. Но проявить инициативу и первой пойти на контакт — хорошая идея.
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Проявляйте эмоции
В обычной жизни мужчинам тяжело находиться с излишне эмоциональными девушками. Но в постели это становится необходимым. Так они понимают, что доставляют удовольствие партнерше, от чего сами получают наслаждение. Крики, стоны придадут ему уверенности. Но перебарщивать тоже не нужно, поскольку имитацию легко распознать.
Направляй любимого
Мы не умеем читать мысли друг друга, потому для получения удовольствия надо показывать партнеру, что он на правильном пути. А также брать ситуацию в свои руки, когда он делает неприятно, чтобы не лишиться соответствующего настроя и достичь финала.
Экспериментируйте
Невероятно привлекают и еще больше заводят мужчин раскрепощенные спутницы. Но некоторые дамы сдерживают себя, чтобы не потерять контроль. Они стесняются, боятся говорить о своих желаниях, проявлять эмоции. А действовать как раз таки надо в противоположном направлении: не смущаться, понять, что хотите в постели и насколько далеко готовы зайти.
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