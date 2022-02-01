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Топ-5 ошибок мужчин в постели, которые лишают удовольствия и убивают страсть

Неотъемлемой частью в отношениях между мужчиной и женщиной считается секс. Его дефицит негативно сказывается на личной жизни, а в некоторых случаях приводит к расставанию даже крепких пар. Однако и просто регулярного интима недостаточно. Важно также знать об ошибках, которые нежелательно допускать мужчинам, если они не хотят навсегда лишиться страсти.
Топ-5 ошибок мужчин в постели, которые лишают удовольствия и убивают страсть

По мнению Life, нельзя злоупотреблять алкоголем, иначе мужчина рискует снижением реакции, потенции, адекватности, а вдобавок будет неприятный запах. Однако пара бокалов вина не помешает, поскольку только поможет снять напряжение. А женщине дополнительно позволят расслабиться предварительные ласки, их лучше не пропускать.

Следующий пункт касается обоих полов. Как мужчине, так и женщине перед началом процесса следует освободить свою голову от сторонних мыслей и говорить только об интимном. Психологи считают, что вспоминать о недовольствах, ссорах и бывших в постели — не лучшая идея.

Некоторые мужчины позволяют себе пренебрегать гигиеной, но это может негативно повлиять на качество секса. В связи с этим, если мужчина заранее не подготовился, ему следует выделить время на принятие душа перед процессом и после нанести парфюм.

Плюс к этому представителям сильного пола не стоит чересчур заботиться о своем достоинстве. Лучше расслабиться и не переживать, а уделить внимание партнерше.

Фото: freepik.com

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