Топ-5 ошибок мужчин в постели, которые лишают удовольствия и убивают страсть
По мнению Life, нельзя злоупотреблять алкоголем, иначе мужчина рискует снижением реакции, потенции, адекватности, а вдобавок будет неприятный запах. Однако пара бокалов вина не помешает, поскольку только поможет снять напряжение. А женщине дополнительно позволят расслабиться предварительные ласки, их лучше не пропускать.
Следующий пункт касается обоих полов. Как мужчине, так и женщине перед началом процесса следует освободить свою голову от сторонних мыслей и говорить только об интимном. Психологи считают, что вспоминать о недовольствах, ссорах и бывших в постели — не лучшая идея.
Некоторые мужчины позволяют себе пренебрегать гигиеной, но это может негативно повлиять на качество секса. В связи с этим, если мужчина заранее не подготовился, ему следует выделить время на принятие душа перед процессом и после нанести парфюм.
Плюс к этому представителям сильного пола не стоит чересчур заботиться о своем достоинстве. Лучше расслабиться и не переживать, а уделить внимание партнерше.
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