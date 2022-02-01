Топ-5 ошибок мужчин в постели, которые лишают удовольствия и убивают страсть

По мнению Life, нельзя злоупотреблять алкоголем, иначе мужчина рискует снижением реакции, потенции, адекватности, а вдобавок будет неприятный запах. Однако пара бокалов вина не помешает, поскольку только поможет снять напряжение. А женщине дополнительно позволят расслабиться предварительные ласки, их лучше не пропускать.

Следующий пункт касается обоих полов. Как мужчине, так и женщине перед началом процесса следует освободить свою голову от сторонних мыслей и говорить только об интимном. Психологи считают, что вспоминать о недовольствах, ссорах и бывших в постели — не лучшая идея.