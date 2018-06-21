Самая короткая ночь в году: как найти свое счастье и не прогадать

Потом из-за несовпадения юлианского календаря с солярными циклами, день Ивана Купалы стали отмечать 7 июля, но многие традиции, игры и приметы живы до сих пор. 7 июля они не очень «настоящие» и действенные, потому что солнце уже повернуло на зиму, а вот 22 июня – самая короткая и светлая ночь года – поистине магическая. Где и как ее провести?

У воды

Спать в купальскую ночь не рекомендуется: последние часы по земле гуляет нечисть и может здорово навредить спящему человеку. Ночь на природе возле водоема – идеальный вариант. И не обязательно проводить это время вдвоем. Если вы готовы к экспериментам, можно праздновать с друзьями, купаться, играть в игры на желания, водить хороводы, уединяться для любови и даже меняться партнерами.

У многих народов эта ночь была пронизана эротизмом, в том числе и у славян. И некоторые обряды принято было совершать без одежды, так как, обнажаясь, человек соединялся с природой, набирался ее силы.