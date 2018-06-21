Самая короткая ночь в году: как найти свое счастье и не прогадать

Потом из-за несовпадения юлианского календаря с солярными циклами, день Ивана Купалы стали отмечать 7 июля, но многие традиции, игры и приметы живы до сих пор. 7 июля они не очень «настоящие» и действенные, потому что солнце уже повернуло на зиму, а вот 22 июня – самая короткая и светлая ночь года – поистине магическая. Где и как ее провести?
У воды
Спать в купальскую ночь не рекомендуется: последние часы по земле гуляет нечисть и может здорово навредить спящему человеку. Ночь на природе возле водоема – идеальный вариант. И не обязательно проводить это время вдвоем. Если вы готовы к экспериментам, можно праздновать с друзьями, купаться, играть в игры на желания, водить хороводы, уединяться для любови и даже меняться партнерами.
У многих народов эта ночь была пронизана эротизмом, в том числе и у славян. И некоторые обряды принято было совершать без одежды, так как, обнажаясь, человек соединялся с природой, набирался ее силы.
Так что в эту ночь вы можете купаться голышом в реке и не бояться русалок – с этого дня они отправляются спать на дно рек и озер, больше не беспокоя людей. Вода, как считалось в народе, в этот день приобретала магические свойства и помогала влюблённым и тем, кто мечтает о потомстве. А звездное небо над безмятежной гладью рек, самым лучшим образом влияет на прочность семейного союза.
Зажигайте костры и прыгайте через них, держась за руки. Если руки не разомкнутся - паре обеспечены долгие и счастливые отношения. Неотъемлемый атрибут купальской ночи – традиция разведения очищающего огня, когда костер возжигается от бессмертного источника, добытого путем трения дерева об дерево. Вокруг очищающих костров плясали и прыгали через них, чтобы быть счастливыми. Считалось, что в таком огне сгорают всякая хворь и порча. И прыгали в древние времена через такой костер нагишом.