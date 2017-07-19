Если быть честными и циничными, то придется признать: секс на пляже — занятие либо для очень богатых, либо совсем для бомжей.

То есть либо для тех, у кого есть свой собственных пляж со своей собственной охраной, либо для тех, кому больше негде заняться любовью. Но почему-то каждый — вне зависимости от пола и в весьма слабой зависимости от возраста — пытается примерить этот сюжет на себя. Если вам очень хочется рискнуть, то хотя бы подготовьтесь, следуя советам нашего эксперта.

Ольга Штерн, сексолог, российский эксперт компании Fun Factory

Дождитесь ночи Пикантные игры при температуре 30 градусов и выше не лучшая идея. Ваши тела будут прилипать друг к другу, а организм не будет понимать, за что ему такие мучения. Поэтому тщательно подбирайте время. Лучше всего это делать поздно вечером, ночью или раним утром, когда на море наступает приятная прохлада. Представьте, как романтично можно встретить рассвет, а потом заняться любовью, как в лучших голливудских фильмах. А если страсть накрыла вас днем… Ну дотерпите до номера с кондиционером! Обгоревшая попа, на которой невозможно сидеть, загубит все романтические воспоминания. Захватите теплые вещи Вечерами даже в жарких странах может быть прохладно. Поэтому обязательно возьмите то, что вас согреет. Мурашки на коже могут быть сексуальными, но простуда — нет. Обработайте окрестности репеллентами Когда спадает жара, на поверхность пляжей выползают не только эротоманы, но и всякие насекомые, мелкие рачки и их личинки. Они могут и на вас заползти.

Держитесь подальше от зданий Чтобы потом не было невообразимо стыдно и неловко увидеть себя на Youtube, услышать улюлюканье или советы от любителей ночных купаний. И обязательно убедитесь, что на ложе вашей любви не направлена камера службы безопасности. Стащите матрас от лежака Представьте, что будет, если в разгар страсти галька и ракушки начнут впиваться в кожу, а песок будет забиваться во все мыслимые и немыслимые места! Это больше похоже на изощренную пытку, чем на эротическое приключение. Не надейтесь: футболка, шорты или парео не защитят колени и ребра от мозолей и ссадин. Не лезьте в воду С одной стороны, вода дает возможность попробовать позы, невыполнимые в обычных условиях. Тело в воде гораздо легче удерживается в определенных позициях. Но в воде вымывается естественная женская смазка, что может вызвать болезненные ощущения, волны могут сбить вас с ног, вас может ужалить проплывающая мимо медуза, из-за отсутствия опоры вы можете не удержаться на плаву… В речной воде могут обитать микроорганизмы, вызывающие интимные воспаления. Как в воде надеть презерватив — вообще не представляю! Да и холодно.