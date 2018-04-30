И не снимая носков. А некоторые даже писают друг при друге и портят воздух в спальне… В общем, на людях принцессы, конечно, не пукают, а принцы за белым роялем скачут на белых конях. Речь идет о физических «несовершенствах», которые мы всячески скрываем ото всех… Но не от того самого близкого человека.

Они сплетничают и перемывают косточки окружающим

Хорошо, что никто их не слышат, когда они обсуждают друзей, родственников и коллег. А еще хорошо, что парочки делают это: так они выстраивают общую социальную позицию и на примере других учатся лучше понимать друг друга.

Они сводничают

Постоянно кого-то с кем-то знакомят, а потом еще и подначивают на продолжение и свидания. Они счастливы и хотят, чтобы другие тоже были счастливы, чтобы создавали пары и проводили время романтично. Так подсознательно они примеряют на себя родительские роли, особенно если у них нет детей или хотя бы кошечки или собачки.

Они занимаются виртуальным сексом

Не всегда, конечно, а когда расстаются надолго. Дело понятное. Когда у вас двоих все хорошо, то никто другой и не нужен. А вот тот единственный нужен со страшной силой и постоянно. Усиливает потребность сформировавшаяся привычка к хорошему качественному сексу, а привычка — дело такое… требует регулярного повторения. А мы спрашиваем себя, о чем там можно часам болтать по телефону? Известно, о чем.

Они используют секс-гаджеты и фетиши

А также смотрят вместе порно (или хотя бы «Мальчишник в Вегасе»), практикуют альтернативные виды секса (вплоть до свинга) и вообще ведут себя как извращенцы. Маньяк перестает быть маньяком, когда находит себе такого же извращенца, как он.

Они играют в ролевые игры