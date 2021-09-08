Притяженья больше нет: стоит ли дружить с бывшим после расставания

Можно дружить с мужчиной после расставания

Многие пары не хотят разрывать эмоциональную связь и пытаются сохранить свои теплые и дружеские отношения. Особенно если союз был долгим и люди за это время стали действительно близки, желание сохранить человека, который вам дорог, в своей жизни вполне нормально. При этом важно, чтобы чувства обоих партнеров постепенно сводились на нет и между вами не осталось никаких недомолвок и обид. Это необходимо, чтобы вы смогли проводить совместно время и отношения в этот момент были более легкими, а при этом никто ни на что не рассчитывал.

Отсутствие чувств не единственная возможность поддержания хороших отношений после расставания. Бывают ситуации, когда в паре пропадает страсть и больше не порхают бабочки в животе, но людям комфортно и интересно общаться, проводить время друг с другом. Между тем, если любовные отношения у партнеров не складываются и они совместно решают их прекратить, но в то же время они не готовы окончательно расстаться и желают продолжать общение, возможно поддержание дружеских отношений.