Как искать и найти смысл жизни на примере нашумевшего голливудского фильма «Душа»

Жестокий способ почувствовать себя счастливым

Вариантов, как справиться с грызущей нас неудовлетворенностью и мучительными поисками смысла жизни предлагается множество. Например, один из способов гласит: отнимите у человека все, а затем верните половину — он будет по-настоящему счастлив. Нравится? Вспомните, как мучительно все переживали первые месяцы пандемии, когда нас ограничили в свободе передвижений. Весь мир оказался запертым. Уровень тревожности у людей зашкаливал. А теперь вспомните момент, когда жесткие ограничения начали снимать: появилась возможность гулять, общаться вживую — мы поняли, как это ценно, обычные вещи приобрели новое звучание.

Другие психологи советуют перестать искать предназначение и дело по душе, зато вкладываться в каждое свое действие. Какой бы бессмысленной не казалась ваша работа — нужно найти в ней смысл именно для себя. Об этом часто повторяет знаменитый режиссер Вуди Аллен: по его мысли, никакого смысла в жизни нет, но его точно стоит придумать. Лично для него он в том, чтобы постоянно работать — снимать фильмы. И пусть последние десять похожи друг на друга, Аллен видит смысл в том, чтобы каждый день ехать на съемочную площадку или писать новый сценарий.