Как искать и найти смысл жизни на примере нашумевшего голливудского фильма «Душа»
В чем смысл?
В центре сюжета рядовой учитель музыки Джо (афроамериканец средних лет из Нью-Йорка). Всю жизнь он мечтал о яркой карьере, но по факту довольствуется работой на полставки в школе. Однажды появляется шанс все изменить: бывший ученик работает в коллективе знаменитой саксофонистки и им срочно нужен пианист на замену. Это шанс заявить о себе! Джо без раздумий соглашается на предложение. И по дороге в клуб проваливается в канализационный люк. К смерти музыкант оказывается совсем не готов. Усилием воли он перемещается в иную зону — там, где души готовятся к перерождению. Здесь и начнется долгий путь самопознания Джо. Например, герой окажется в так называемом зале достижений, где перед ним предстанет вся его жизнь с момента рождения — Джо задумается о том, как жил и к чему стремился. И заодно встретит напарницу — душу, которая никак не хочет перерождаться. Она станет его спутницей в увлекательном путешествии.
Как и многие непроходные голливудские проекты, «Душа» отвечает на актуальные запросы аудитории. Поиск предназначения и смысла жизни сейчас невероятно актуален для множества людей по всему миру. Потому так популярны мотивационные марафоны и курсы, обещающие за пару недель ответить на вопрос: в чем ваше предназначение, как найти дело по душе и ни дня не работать. Мы живем в эпоху социальных сетей, которые способствуют постоянному сравнению с другими. И пока ты просто живешь и работаешь, твои ровесники управляют многомиллионным бизнесом, колесят по миру и досрочно расплачиваются с третьей ипотекой по счету.
Фото: kinopoisk.ru
Жестокий способ почувствовать себя счастливым
Вариантов, как справиться с грызущей нас неудовлетворенностью и мучительными поисками смысла жизни предлагается множество. Например, один из способов гласит: отнимите у человека все, а затем верните половину — он будет по-настоящему счастлив. Нравится? Вспомните, как мучительно все переживали первые месяцы пандемии, когда нас ограничили в свободе передвижений. Весь мир оказался запертым. Уровень тревожности у людей зашкаливал. А теперь вспомните момент, когда жесткие ограничения начали снимать: появилась возможность гулять, общаться вживую — мы поняли, как это ценно, обычные вещи приобрели новое звучание.
Другие психологи советуют перестать искать предназначение и дело по душе, зато вкладываться в каждое свое действие. Какой бы бессмысленной не казалась ваша работа — нужно найти в ней смысл именно для себя. Об этом часто повторяет знаменитый режиссер Вуди Аллен: по его мысли, никакого смысла в жизни нет, но его точно стоит придумать. Лично для него он в том, чтобы постоянно работать — снимать фильмы. И пусть последние десять похожи друг на друга, Аллен видит смысл в том, чтобы каждый день ехать на съемочную площадку или писать новый сценарий.
Фото: kinopoisk.ru
Пять пунктов для счастья
Наконец, известный психотерапевт Андрей Курпатов выдает еще одну формулу для тех, кто мучительно ищет себя. Первое: ваши базовые потребности должны быть удовлетворены. Если не хватает денег на еду и приходится ютиться в неподходящих жилищных условиях, счастливым себя трудно почувствовать. Второе: у вас не должно быть психических заболеваний. Люди недооценивают силу депрессивных расстройств. Немало тех, кто годами живет в состоянии вялотекущей депрессии и даже не осознает этого. В этом случае поможет только врач и фармакология.
Остаются еще три пункта: дело, которым вы занимаетесь, должно приносить вам удовлетворение (Джо не добился высот в своей профессии, но занимался любимым делом — музыкой), вы должны развить в себе позитивное мышление и верить, что все в итоге будет хорошо, и, наконец, стоит заручиться поддержкой близких. Доброжелательное комьюнити, окружение очень важно. Находите людей, которые будут вас мотивировать, вдохновлять, поддерживать. Не ищите дела всей жизни — его может не быть, любая цель по достижении может разочаровать — ни один из наших планов не сбывается в точности. В жизни важен процесс, главное, чтобы он был увлекательным. Джо из «Души» придет к схожему выводу...
Фото: kinopoisk.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!