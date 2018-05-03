Но, если одни «мифы» не очень устойчивы и зависят только от личного опыта (кто-то верит в сквирт, например, а кто-то — нет), то другие принимаются на веру почти всеми и даже вроде бы имеют научную основу. Вот с ними и будем разбираться. Отличить правду от вымысла нам помогут акушер-гинеколог, эндокринолог института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова и тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Виктория Бастрыкина.
Миф 1.
Большинство женщин не способны к вагинальному оргазму
Это миф.
Наоборот, большинство женщин способны к вагинальному оргазму. Не все, правда, с ранней юности. У многих вагинальный оргазм возникает после 30 лет, раньше — у тех, кто перенес беременности и роды. Причем не так важно, естественные роды или путем операции кесарева сечения. Это связано с активностью работы половых желез, активностью рецепторного аппарата. Но если в родах были разрывы промежности, влагалища, эпизиотомия с последующим ушиванием, то, возможно, произошла травматизация ветвей полового нерва — у таких женщин вообще снижается чувствительность во влагалище. С этой проблемой приходится обращаться к врачу.
Миф 2.
Любую женщину можно довести до оргазма, если секс длится достаточно долго
Это миф.
Среднестатистическая продолжительность полового акта равна пяти минутам. Однако, согласно результатам исследования одного из британских секс-шопов, мужчины обозначили желаемую продолжительность секса в 20 минут, а женщины признались, что идеальный секс должен длиться около 15 минут. То есть женщинам чистого секса (с проникновением) нужно меньше, чем мужчинам! Чем чреват долгий секс? Во-первых, возбуждение может находиться на пике не бесконечно долго и постепенно сходит на нет; во-вторых, долгий секс может быть травмоопасен, если не использовать дополнительную смазку; ну и в-третьих, если вам двоим на работу к десяти, сколько там останется на сон после двухчасового марафона?