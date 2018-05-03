Среднестатистическая продолжительность полового акта равна пяти минутам. Однако, согласно результатам исследования одного из британских секс-шопов, мужчины обозначили желаемую продолжительность секса в 20 минут, а женщины признались, что идеальный секс должен длиться около 15 минут. То есть женщинам чистого секса (с проникновением) нужно меньше, чем мужчинам! Чем чреват долгий секс? Во-первых, возбуждение может находиться на пике не бесконечно долго и постепенно сходит на нет; во-вторых, долгий секс может быть травмоопасен, если не использовать дополнительную смазку; ну и в-третьих, если вам двоим на работу к десяти, сколько там останется на сон после двухчасового марафона?