Вечные невесты и гражданские жены грустят, не понимая, какие причины мешают им привлечь серьезных мужчин и получить заветное предложение. А замуж все время выходят одни и те же!

5 причин, почему мужчина не женится:

А брак будет ее ограничивать. Зачем ему такие жертвы, если женщина, боясь его потерять, и так дает ему все сполна.

Боится перемен

Ему комфортно, эта жизнь его полностью устраивает. Он долго работал над этим, ему не хочется никаких изменений: вдруг будет хуже.

Мужчина опасается, что после того, как женщина станет официальной женой, ее поведение изменится.

Мужчины считают, что после женитьбы надо будет все держать под контролем. Брать ответственность и за семью. Эта стабильность будет лишена спонтанности, к которой они привыкли.

Не видит рядом с собой Жену

Мужчина проводит время с женщиной, однако не видит ее в качестве жены и матери своих детей. Такая женщина застряла в роли вечной невесты, любовницы, удобной женщины или в состоянии «в активном поиске».