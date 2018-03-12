Как выйти из роли вечной любовницы и стать счастливой женой
Вечные невесты и гражданские жены грустят, не понимая, какие причины мешают им привлечь серьезных мужчин и получить заветное предложение. А замуж все время выходят одни и те же!
5 причин, почему мужчина не женится:
Любит свободу
А брак будет ее ограничивать. Зачем ему такие жертвы, если женщина, боясь его потерять, и так дает ему все сполна.
Боится перемен
Ему комфортно, эта жизнь его полностью устраивает. Он долго работал над этим, ему не хочется никаких изменений: вдруг будет хуже.
Не верит женщине
Мужчина опасается, что после того, как женщина станет официальной женой, ее поведение изменится.
Боится ответственности
Мужчины считают, что после женитьбы надо будет все держать под контролем. Брать ответственность и за семью. Эта стабильность будет лишена спонтанности, к которой они привыкли.
Не видит рядом с собой Жену
Мужчина проводит время с женщиной, однако не видит ее в качестве жены и матери своих детей. Такая женщина застряла в роли вечной невесты, любовницы, удобной женщины или в состоянии «в активном поиске».