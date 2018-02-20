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Удивительно, но многие женщины воспринимают 30-летие как некое безрадостное событие, после которого, по сути, их не ждет ничего хорошего. Однако многие психологи спешат уверить, что в этой цифре нет ничего страшного и после 30 лет жизнь не заканчивается, а становится лишь интереснее. А чтобы доказать вам, что это действительно так, мы собрали несколько советов, которые помогут не только адаптироваться к новым реалиям, но и извлечь для себя выгоду.

Вы сейчас выглядите намного лучше, чем 10-15 лет назад. Признайтесь, вы тоже, глядя на свои старые фотографии, вспоминаете, как переживали из-за лишнего веса или юношеских прыщей? Большинство представительниц прекрасного пола, натыкаясь на юношеские фотографии, соглашаются с тем, что сейчас они выглядят намного привлекательнее и сексуальнее, чем в молодости. Так будет и дальше. Психологи рекомендуют научиться ценить свой возраст и находить в нем несомненные плюсы. Чтобы и в 50 лет, например, воскликнуть, глядя на снимки, где вам 30, что в данный момент вы выглядите куда более интересно.

Вы можете выбирать мужчин, с которыми отправитесь на свидание, а не переживать, что все нормальные кавалеры уже заняты. Это раньше вы расстраивались по поводу того, что все вокруг (как вам казалось) определились со своими половинками, а вы все никак не можете найти своего принца. Теперь это все становится не так важно, и вы можете сами проявлять инициативу в отношениях с мужчинами.

Мужчины желают вас так же, а может даже сильнее. Многие дамы начинают паниковать, что после 30 лет представители сильного пола не будут обращать на них внимание, отдавая предпочтение более молодым особам. Однако это не совсем так. Психологи уверяют, что в 30-35 лет женщина переживает свой расцвет, поэтому становится более притягательной для мужчин.

Именно сейчас вы точно знаете, что доставляет вам удовольствие или дискомфорт в сексе. Если раньше вы представления не имели, что нужно сделать, чтобы вас завести, или как доставить наибольшее удовольствие партнеру, то с возрастом эти страхи проходят и вы начинаете чувствовать себя увереннее. Теперь вы не натягиваете стыдливо одеяло до подбородка, а готовы поразить избранника своими познаниями.

Вы стали самодостаточной и можете позволить себе больше. И если какие-то вещи вас не устраивают, просто избавьтесь от них и наведите порядок в своих мыслях. Подумайте о том, что большая часть жизни у вас еще впереди, поэтому почему бы не провести ее именно так, как вы всегда мечтали?

Теперь вы можете не сравнивать себя с другими, а с уверенностью идти к своей цели. Запомните, что именно сейчас настало лучшее время в вашей жизни, поэтому не устраивайте истерик и не испортите этот момент. И не стоит переживать о том, что вы бы хотели иметь внешность как у супермодели, поверьте, что в глазах окружающих вы будете выглядеть именно так, как вы сами себя воспринимаете.

Вы начинаете ценить комфорт и спокойствие, не тратя свою энергию на драмы и пересуды. Чем старше вы становитесь, тем меньше вас волнует то, что о вас говорят окружающие. Вам гораздо интереснее заниматься любимыми делами или посвящать время себе, а не тратить драгоценные минуты своей жизни и нервы на предрассудки или стереотипы.

Фото: Shutterstock

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