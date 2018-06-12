Первый отпуск вдвоем: что вас смущает и к чему готовиться

И правда, первая поездка с мужчиной – ответственная веха в отношениях. От того, как вы проведете это время вместе, будет зависеть ваша репутация в глазах мужчины, его отношение к вам и взаимоотношения в целом. Поэтому – дабы не наломать дров от радости и внезапности предложения (пляжный сезон уже наступил), давайте обсудим все ваши сомнения и страхи.

Как реагировать на предложение

Вас пока зовут не замуж. И даже не вместе жить. А всего лишь вместе отдохнуть. Примите предложение тепло и благодарно, но не стоит верещать от радости и виснуть на шее у мужчины. Как и не стоит отвечать сдержанным сухим согласием, словно это деловой контракт. Покажите, как это неожиданно и приятно для вас. Совместный отдых – это отличный шанс узнать мужчину поближе. Это индикатор, который укажет, стоит ли вам продолжать отношения, какой ваш избранник в быту без масок и одежды (уж простите). В общем, это репетиция вашего проживания бок о бок, примерка роли мужа и жены. Поэтому подумайте трижды прежде, чем отказаться: для отрицательного ответа должна быть действительно веская причина. Предложение вместе поехать на море – это своего рода провокация. Их еще будет много – готовьтесь. Мужчина оценивает, в какой степени вас беспокоят вопросы денег, проживания, места и программы отдыха. Он будет наблюдать, как вы себя ведете с ним, как реагируете на форс-мажоры, окружающих мужчин и дела «постельные» – скользких точек более чем достаточно. Всегда старайтесь вести себя естественно, выдерживайте паузу в ответах и поступках, дайте эмоциям осесть. Заранее, до отъезда, изучите местность отдыха, историю, достопримечательности города – это нейтральная, но выигрышная тема для беседы. Тщательно подойдите к вопросу документов, страховки, аптечки, денег. Хоть «банкет», как правило, за счет мужчины, финансовая подушка размером в стоимость обратного билета никогда не повредит. Добавьте себе спокойствия и уверенности, продумав пути отступления домой – мало ли, отдых пойдет не по намеченному сценарию...