logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Первый отпуск вдвоем: что вас смущает и к чему готовиться

Он пригласил вас на отдых! Но как только стук взволнованного сердца становится чуть тише, вступает партия вечного скептика Мозга с его кучей возражений, вопросов и противоречий. Согласиться или нет? Может, просто повстречаться еще какое-то время? Вдруг, это провокация? А если не согласишься и потеряешь перспективного мужчину? Разбираемся вместе с экспертом.
Юлия Ланске,
love-коуч, психолог, эксперт по подбору идеальной пары

И правда, первая поездка с мужчиной – ответственная веха в отношениях. От того, как вы проведете это время вместе, будет зависеть ваша репутация в глазах мужчины, его отношение к вам и взаимоотношения в целом. Поэтому – дабы не наломать дров от радости и внезапности предложения (пляжный сезон уже наступил), давайте обсудим все ваши сомнения и страхи.

Как реагировать на предложение

Вас пока зовут не замуж. И даже не вместе жить. А всего лишь вместе отдохнуть. Примите предложение тепло и благодарно, но не стоит верещать от радости и виснуть на шее у мужчины. Как и не стоит отвечать сдержанным сухим согласием, словно это деловой контракт. Покажите, как это неожиданно и приятно для вас. Совместный отдых – это отличный шанс узнать мужчину поближе. Это индикатор, который укажет, стоит ли вам продолжать отношения, какой ваш избранник в быту без масок и одежды (уж простите). В общем, это репетиция вашего проживания бок о бок, примерка роли мужа и жены. Поэтому подумайте трижды прежде, чем отказаться: для отрицательного ответа должна быть действительно веская причина. Предложение вместе поехать на море – это своего рода провокация. Их еще будет много – готовьтесь. Мужчина оценивает, в какой степени вас беспокоят вопросы денег, проживания, места и программы отдыха. Он будет наблюдать, как вы себя ведете с ним, как реагируете на форс-мажоры, окружающих мужчин и дела «постельные» – скользких точек более чем достаточно. Всегда старайтесь вести себя естественно, выдерживайте паузу в ответах и поступках, дайте эмоциям осесть. Заранее, до отъезда, изучите местность отдыха, историю, достопримечательности города – это нейтральная, но выигрышная тема для беседы. Тщательно подойдите к вопросу документов, страховки, аптечки, денег. Хоть «банкет», как правило, за счет мужчины, финансовая подушка размером в стоимость обратного билета никогда не повредит. Добавьте себе спокойствия и уверенности, продумав пути отступления домой – мало ли, отдых пойдет не по намеченному сценарию...

1 из 3

ПредыдущаяКак вести себя на отдыхе
Arrows-right
Как вести себя на отдыхе
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Шах и мат: Мария Шукшина публично поставила «обманутую невестку» на место
Борющаяся с ВИЧ Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости
София Ротару поздравила красавицу-внучку и показала лишнее на фото
«Ювелирная работа, созданная в страстной любви»: Марина Газманова гордится красотой своей дочери
Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем
Все-таки беременна? Ксения Собчак демонстрирует сильно округлившийся живот