Почему вам все время попадаются «не те» мужчины и что с этим делать

Как правило, главный аргумент чисто гамлетовский: «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Установки ли из родительской семьи, негативный (но при этом затянувшийся) первый опыт — но что-то когда-то заставило девушку поверить, что хороших мужчин не бывает, у каждого своя червоточина. Поэтому из всех зол она стремится выбрать меньшее, то есть такое, к какому уже привыкла и притерпелась в прошлых отношениях.

Привычные чувства и состояние души — обида, злость, жертвенность — возвращаются, и это для наших «невезучих» своего рода элемент стабильности. Как ни парадоксально, но им хорошо от повторения плохих отношений. Некоторые даже любуются своей трагической судьбой, роковой страстью, способностью «понимать и прощать».

И совершенно бесполезно от кого-то куда-то бежать, пока женщина не изменится внутренне и пока партнер для нее не перестанет быть способом решать свои внутренние проблемы. Она будет плакать, страдать и переходить от одного монстра к другому.

Вторая причины миллион раз описана всеми психологами — модель родительской семьи. Разумеется, отправляясь на поиски, женщина не ищет безработного или пьяницу — она ищет мужчину, который будет ее любить и слушаться. Она не ищет того, кто ее будет бить — но ищет «настоящего, брутального, патриархального» и т. п.

Фильтры выбора сидят глубоко в подсознании. Они с раннего возраста формируются на основе родительской системы ценностей. Девочка видит, как выстраивает взаимоотношения с мужем\мужчиной ее мать и берет ее поведение за образец. Девочка любит отца, но отец — алкоголик, и она принимает алкоголизм как неизбежное зло во всех мужчинах…

Можно изменить свои фильтры?