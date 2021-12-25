Ошибочные представления о любви, которые разрушают отношения: колонка Алексея Красикова

широкое философское понятие. Каждый трактует его по-своему, исходя из мировоззрения, возраста и опыта. И в большинстве случаев представление искажено: люди смешивают любовь с собственными психологическими проблемами. Они-то и являются ошибочным маркером: нарушение эмоционального здоровья не стоит связывать с любовными переживаниями.

Любовь — не страдания или ментальные терзания. Это безоценочное, безусловное принятие человека рядом, желание его полного благополучия. Вы не требуете ничего взамен, не устраиваете сцен, не мучаетесь от собственнических порывов или привязанности. Всегда готовы помочь и радуетесь, когда у объекта обожания все хорошо.

Принципы подлинной любви

Насколько правильны ваши чувства? Оптимально, если они соответствуют трем важным критериям.