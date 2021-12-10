Он, она и ссоры: как сделать первый шаг к примирению — колонка психолога Глеба Назаренко

Пример из практики: Он совершил ошибку и пошел к ней просить прощения, но она не распахнула объятий, а закрылась в обиде. ОН: Ну я же пришел к ней! Я же извинился! ОНА: Фр! ОН: Ну вот, она сама делает мне мозг, а у меня уже нет сил извиняться. ОНА: Фр! ОН: Сейчас она начнет плакать, это изнуряет, а я хочу, чтобы она давала мне силы. Раньше же было так. Наверное, наш источник чувств пересох.

Нет, это не так. В источнике всегда есть вода, но сейчас он загрязнен и уйти негодной воде некуда. Только если очистить источник, тогда вода станет прозрачной и вкусной. А для тебя важен постоянный чистый источник, из которого можно будет постоянно пить. Если ты больше не готов размениваться на разные мелкие лужи с мутной водой, всего-то нужно заботиться об этом источнике и содержать его в чистоте!»

Некоторые тезисы во имя сохранения отношений