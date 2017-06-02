Аромат клубники — это аромат июня. Вкусная полезная ягода — пожалуй, не найдется человека, который скажет, что ее не любит. Что особенного в клубнике и какое необычное блюдо с ней можно приготовить?

5 интересных фактов

Клубника нормализует обмен веществ в организме, укрепляет иммунную систему и обладает мощным противовоспалительным действием. Кроме того, в ягоде содержатся активные вещества (кумарины), которые способствуют предупреждению тромбоза, и фолиевая кислота, поддерживающая работу сердечной мышцы. Ягода содержит большое количество меди, стимулирующей выработку коллагена, много сахаров, витаминов группы В, есть каротин и марганец, яблочная и салициловая кислоты. Крошечные семечки на клубничной кожице тоже приносят организму немалую пользу: в них содержится растительная клетчатка, которая благотворно влияет на пищеварение. Клубника прекрасно сочетается с молочными продуктами, отчего только усиливаются ее ценные качества; включают ее и в салаты с морепродуктами и мясом птицы; служит она и прекрасным дополнением к белым игристым винам и, конечно, придает особую прелесть салатам фруктовым, выпечке, муссам, лимонадам. Но есть и такие люди, кому следует лакомиться изумительными плодами с осторожностью, — это аллергики. Пористая структура ягодок способствует накоплению пыльцы, которая может вызвать обострение недуга. Вред клубника может нанести и чувствительным зубам, так как содержит щавелевую кислоту. Она способна спровоцировать обострение кариеса. Также следует помнить, что царица ягод не всегда полезна (особенно в большом количестве и прямо с грядки) для маленьких детей, поскольку может вызвать дерматиты, диатезы.

Теплый салат с клубникой и печенью

Вам понадобится:

печень куриная — 250-300 г

сливки 10% — 200 мл

клубника — 200 г

салат романо (или любой другой) — 1 пучок

йогурт классический — 150-200 г

карри — 1/2 ч. ложки

соль, специ — по вкусу

Приготовление:

Куриную печень промыть, нарезать и потуштить в сливках, добавив по вкусу специи и соль. Вымыть салат и выложить на тарелку, предварительно нарвав его руками. Тщательно смешать йогурт с карри. Клубнику помыть, освободить от хвостиков и разрезать на четыре части.

Выложить на тарелку с салатом куриную печень горкой, полить соусом из йогурта с карри и украсить клубникой. Можно добавить к украшению и для вкуса дольки апельсина.

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