Меган Фокс обручилась со своим бойфрендом?
Фото: www.instagram.com/meganfox/
Меган Фокс и ее возлюбленный Колсон Бэйкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly,могли обручиться. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на фотографии Меган.
На безымянном пальце девушки обнаружили шикарное кольцо с бриллиантом.
Стоит заметить, что слухи о помолвке пары появились уже давно. Друзья пары рассказывали журналистам, что они очень любят друг друга, а Бэйкер настроен весьма серьезно, и хочет видеть Меган в качестве своей супруги
Меган Фокс рассталась с супругом Брайаном Остином Грином , от которого у нее трое детей, в прошлом году. Меган попросила суд установить совместную опеку над детьми, а также отказалась от «отступных» от бывшего мужа и попросила не назначить выплаты ему. Брайан согласился со всеми пунктами, однако вопрос с алиментами пока остался открытым.
Актриса вскоре после расставания познакомилась с рэпером. Их отношения сразу были очень тёплыми. По словам Меган, это была любовь с первого взгляда. Знакомство вероятно будущих супругов состоялось на съёмочной площадке «Полночь на злаковом поле», над котором работали оба партнёра.
Фото и видео: Instagram Меган Фокс
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