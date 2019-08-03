Ходченкова, Ивлеева, Валерия и другие знаменитости, снявшиеся топлес для обложек журналов

Эти известные, красивые и успешные девушки не постеснялись обнажить грудь и появиться в столь незащищенном виде на обложках журналов. Некоторые из них сделали это без тени смущения, а другие все же решили оставить загадку и позировали более скромно, еще больше раздразнив воображение поклонников.