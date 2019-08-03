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Ходченкова, Ивлеева, Валерия и другие знаменитости, снявшиеся топлес для обложек журналов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Ходченкова

Фото: Instagram
Эти известные, красивые и успешные девушки не постеснялись обнажить грудь и появиться в столь незащищенном виде на обложках журналов. Некоторые из них сделали это без тени смущения, а другие все же решили оставить загадку и позировали более скромно, еще больше раздразнив воображение поклонников.

Одна из самых ярких, классных и талантливых актрис российского кино Светлана Ходченкова недавно снялась топлес для двух обложек известного журнала. На снимках она предстала во всей красе: с рыжими кудрями, дерзким взглядом и... практически без одежды.

Фото: Instagram

Недавно решилась на фотосессию топлес и экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм. Правда, Виктория, ставшая мамой четверых детей и успешным дизайнером, предпочла не рисковать и позировала фотографам, скромно прикрывшись пиджаком. В итоге получилось очень даже эротично и стильно.

В прошлом году много шума наделало фото Валерии топлес на обложке популярного журнала. Певица тогда отметила 50-летие и заявила, что наконец перестала стесняться своего тела. Критики обвиняли артистку в том, что она недостаточно скромна для своего возраста и статуса, а поклонники, напротив, поддержали Валерию, которая может стать мотиватором для миллионов женщин.

Звезда шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева давно будоражила воображение поклонников своими формами. И вот, наконец, это случилось: телеведущая появилась топлес на обложке мужского журнала.

А вот Натали решила показать всем, что в обнаженной женской груди нет ничего предосудительного. И вообще не надо искать в этом сексуального подтекста. Певица появилась на обложке журнала о счастливых родителях топлес и с новорожденным сыном на руках.

Больше знаменитостей топлес на обложках журналов — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: instagram, globallookpress, eastnews

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