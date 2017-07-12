43-летняя Натали обнажилась ради художественного фото с младенцем
Месяц назад популярная певица Натали впервые показала лицо своего сына, попозировав с ним для обложки журнала «Антенна». Тогда молодая мама предстала перед зрителями в скромном обличии: она рассказывала о крестинах крохи. Сегодня же в ее блоге появился снимок диаметрально противоположного характера.
Натали обнажилась для обложки издания «Счастливые родители», и рассказала о своих детях, добавив, что материнство — непростой труд. «Для вас...#будьтесчастливы #детиэтонепросто #детиэточудо #детииродители #всемхорошегонастроения», — написала она под откровенным фото.
Поклонники осыпают любимицу комплиментами. Многодетная мама не скрывает, что своей молодостью и красотой она обязана, в том числе, пластическим хирургам. А вот стройная фигура — заслуга силы воли и системы питания «две ладошки».
Фото: instagram.com, globallookpress.com