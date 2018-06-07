Как живут асексуалы и действительно ли им нужны отношения

Асексуалы не испытывают сексуального влечения совсем или крайне мало. При этом отсутствие желания объективно не связано, например, с болезнью мочеполовой системы. То есть сам процесс физиологически возможен, но вожделения нет. Асексуальность не включена в «Международный классификатор болезней» (МКБ-10), то есть, с медицинской точки зрения, это норма. Некоторые сексологи считают ее еще одной разновидностью сексуальной ориентации или «четвертным полом» . Соответственно, попытки «вылечить» такое состояние не имеют смысла. По большому счету, асексуальность не мешает жить и работать и не опасна для окружающих. Она лишь самим асексуалам затрудняет поиск партнера, который примет их позицию. Впрочем, асексуальность не исключает различные романтические взаимодействия (объятья и поцелуи), что многих партнеров может устраивать. Кстати, асексуалы (особенно мужчины) могут мастурбировать, но это занятие не несет для них эротического подтекста, а скорее рассматривается как физиологический процесс сброса «накопленного», например, как мочеиспускание. Или этот акт может быть совершен в профилактических целях во избежание застойного простатита.