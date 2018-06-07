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Как живут асексуалы и действительно ли им нужны отношения

Примерно каждый сотый человек на планете не испытывает сексуального желания и не считает это проблемой. Такие люди называют себя асексуалами. Они не больны и не давали обета безбрачия. Просто не хотят — и все. Это явление еще не подвергалось глобальному исследованию (хотя термин появился в конце 60-х годов прошлого века), потому психологи, сексологи и социологи еще не поняли, как его трактовать.
Ольга Штерн,
сексолог, эксперт Fun Factory, мирового проиводителя игрушек для взрослых

Асексуалы не испытывают сексуального влечения совсем или крайне мало. При этом отсутствие желания объективно не связано, например, с болезнью мочеполовой системы. То есть сам процесс физиологически возможен, но вожделения нет. Асексуальность не включена в «Международный классификатор болезней» (МКБ-10), то есть, с медицинской точки зрения, это норма. Некоторые сексологи считают ее еще одной разновидностью сексуальной ориентации или «четвертным полом» . Соответственно, попытки «вылечить» такое состояние не имеют смысла. По большому счету, асексуальность не мешает жить и работать и не опасна для окружающих. Она лишь самим асексуалам затрудняет поиск партнера, который примет их позицию. Впрочем, асексуальность не исключает различные романтические взаимодействия (объятья и поцелуи), что многих партнеров может устраивать. Кстати, асексуалы (особенно мужчины) могут мастурбировать, но это занятие не несет для них эротического подтекста, а скорее рассматривается как физиологический процесс сброса «накопленного», например, как мочеиспускание. Или этот акт может быть совершен в профилактических целях во избежание застойного простатита.

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