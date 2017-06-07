Если у вас третий месяц секса нет — гордитесь: вы в тренде!

Тренд пытается возродиться примерно раз в поколение, но редко ему удается продержаться дольше пятилетки: ни одна идеология не может долго противостоять напору витальной силы. Целибат и тантра себя исчерпали. Чайлдфри и трудоголизм так и не стали достаточно вескими аргументами против секса. В этот раз тренд попытался зайти с Востока.

Алена Ал-Ас Психолог, сексолог

Японская молодежь виртуальным сексом понемногу заменяет реальные отношения, к тому же в этой стране набирает популярность культура манга, воспевающая девственность. Людей, отказывающихся от секса из почтения к японской культуре, становится все больше и в России.

Современные аскеты — кто они?

Сторонники аскезы и полового воздержания считают, что у человека, не занимавшегося сексом, высвобождается энергия, которую можно потратить на самореализацию и творчество, открываются умственные и физические возможности, недоступные обычным людям.

Добровольно отказываются от секса обычно мужчины и женщины со слабой половой конституцией. Таким отказом они не наносят особого вреда ни физическому, ни эмоциональному здоровью и вполне счастливо существуют (в том числе и в паре).

Но все-таки так называемый добровольный отказ чаще всего таковым не является. Если разобраться в каждом отдельном случае, легко найти причину. Очень часто это эмоциональные травмы, серьезные сексуальные блоки, вытеснение влечения из-за боязни неприятия и отказа и так далее.

Такого рода запреты очень схожи с анорексией, когда человек регулярно и жестко ограничивает себя в еде. Если постоянно внушать себе, что секс — грязь и источник всех бед, от него в прямом смысле затошнит.

Как правило, проработав с психологом эмоциональные проблемы и травмы, можно вернуться к нормальным сексуальным отношениям.

Гораздо серьезней, когда в ситуации вынужденного воздержания оказывается человек с сильной половой конституцией. Отсутствие полового партнера, моральные устои, ожидание настоящей любви на фоне высокого и неудовлетворяемого либидо создает массу сложностей. Неудовлетворенность, какой бы сферы жизни она ни касалась, всегда дает ощущение гнетущей тоски или, как вариант, агрессивности.