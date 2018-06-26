9 типичных ошибок, которые мешают вам знакомиться в интернете

Рассылка шаблонов

Пожалуй, никому не нравится получать ни скучные «привет», «как дела», «пообщаемся», ни шаблонные фразы, придуманные для тысяч разных пользователей: «хочу быть причиной твоего счастья», «опьянен твоей красотой», «привет, вас можно пригласить на свидание» или даже «Почему ты расстался со своей бывшей девушкой?» Это интересная опция для ленивых или безразличных к результату личностей. И, чаще всего, такие сообщения остаются без ответа. В этом вопросе существует два оптимальных решения: придумать «цепляющую» первую фразу самостоятельно и рассылать ее всем понравившимся людям, или, увидев приятную аватарку, читать каждый профиль и отправлять адресный вопрос, связанный с информацией в профиле. Человек охотнее ответит, если увидит ваш искренний к нему интерес.