9 типичных ошибок, которые мешают вам знакомиться в интернете

Ошибки самопрезентации
Плохое фото профиля
Всем известно, что «встречают по обложке». Поэтому «обложка» должна быть как минимум приятной, а как максимум – примечательной. Тысячи похожих фотографий в ленте не позволят другим пользователям выделить именно вашу и, заинтересовавшись, зайти в ваш профиль. Какое фото предпочесть для аватарки?
Конечно, яркое и привлекающее внимание, хорошего качества и транслирующее приятные эмоции. Милые домашние питомцы на руках, Ниагарский водопад за спиной – некоторые идеи работают беспроигрышно. С фотографиями, сделанными с помощью зеркала в лифте или туалете, а также селфи нужно быть аккуратнее – они уже всем поднадоели. Не секрет, что фотографии с сайтов знакомств быстро расходятся по интернету. Поэтому стоит подумать при размещении откровенных снимков. Если фотографию сложно выбрать или их не много, а вы хотите выделить свой профиль среди остальных - загрузите видео (это опция доступна во многих приложениях)! Покажите как здорово вы катаетесь на лыжах, как поете или просто улыбнитесь в кадр.
Слишком длинное описание или полное отсутствие информации
Расписывая все свои плюсы и минусы, ожидания и мечты, вы рискуете потерять тех, кто не дочитает до конца повествования. Будьте кратки - расскажите о своих увлечениях или как любите проводить свободное время. Остальное обсудите с тем, кто проявит к вам интерес. Но и не оставляйте ваш профиль в дейтинге совсем без описания: нужны же потенциальным партнерам хоть какие-то зацепки для начала разговора!
Рассылка шаблонов
Пожалуй, никому не нравится получать ни скучные «привет», «как дела», «пообщаемся», ни шаблонные фразы, придуманные для тысяч разных пользователей: «хочу быть причиной твоего счастья», «опьянен твоей красотой», «привет, вас можно пригласить на свидание» или даже «Почему ты расстался со своей бывшей девушкой?» Это интересная опция для ленивых или безразличных к результату личностей. И, чаще всего, такие сообщения остаются без ответа. В этом вопросе существует два оптимальных решения: придумать «цепляющую» первую фразу самостоятельно и рассылать ее всем понравившимся людям, или, увидев приятную аватарку, читать каждый профиль и отправлять адресный вопрос, связанный с информацией в профиле. Человек охотнее ответит, если увидит ваш искренний к нему интерес.