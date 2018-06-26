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9 типичных ошибок, которые мешают вам знакомиться в интернете

Со временем окружающий мир все больше погружается в виртуальную реальность. Интернет захватил все сферы нашей жизни. В наше время знакомство в интернете выглядит гораздо естественнее, чем встреча на улице. Почему ваши знакомства не складываются? Проверьте, не совершаете ли вы одну из самых типичных сетевых ошибок.

Ошибки самопрезентации

Плохое фото профиля

Всем известно, что «встречают по обложке». Поэтому «обложка» должна быть как минимум приятной, а как максимум – примечательной. Тысячи похожих фотографий в ленте не позволят другим пользователям выделить именно вашу и, заинтересовавшись, зайти в ваш профиль. Какое фото предпочесть для аватарки?

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Конечно, яркое и привлекающее внимание, хорошего качества и транслирующее приятные эмоции. Милые домашние питомцы на руках, Ниагарский водопад за спиной – некоторые идеи работают беспроигрышно. С фотографиями, сделанными с помощью зеркала в лифте или туалете, а также селфи нужно быть аккуратнее – они уже всем поднадоели. Не секрет, что фотографии с сайтов знакомств быстро расходятся по интернету. Поэтому стоит подумать при размещении откровенных снимков. Если фотографию сложно выбрать или их не много, а вы хотите выделить свой профиль среди остальных - загрузите видео (это опция доступна во многих приложениях)! Покажите как здорово вы катаетесь на лыжах, как поете или просто улыбнитесь в кадр.

Слишком длинное описание или полное отсутствие информации

Расписывая все свои плюсы и минусы, ожидания и мечты, вы рискуете потерять тех, кто не дочитает до конца повествования. Будьте кратки - расскажите о своих увлечениях или как любите проводить свободное время. Остальное обсудите с тем, кто проявит к вам интерес. Но и не оставляйте ваш профиль в дейтинге совсем без описания: нужны же потенциальным партнерам хоть какие-то зацепки для начала разговора!
Алиса Лейт
консультант по отношениям дейтинг-сервиса Badoo

Рассылка шаблонов

Пожалуй, никому не нравится получать ни скучные «привет», «как дела», «пообщаемся», ни шаблонные фразы, придуманные для тысяч разных пользователей: «хочу быть причиной твоего счастья», «опьянен твоей красотой», «привет, вас можно пригласить на свидание» или даже «Почему ты расстался со своей бывшей девушкой?» Это интересная опция для ленивых или безразличных к результату личностей. И, чаще всего, такие сообщения остаются без ответа. В этом вопросе существует два оптимальных решения: придумать «цепляющую» первую фразу самостоятельно и рассылать ее всем понравившимся людям, или, увидев приятную аватарку, читать каждый профиль и отправлять адресный вопрос, связанный с информацией в профиле. Человек охотнее ответит, если увидит ваш искренний к нему интерес.

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