Семейные ссоры: как перестать выяснять отношения и начать жить
Когда один из вас старается, а второй нет, можно уговаривать, приседать в книксенах, подыскивать строгую аргументацию и ласковый подход, а потом рассвирепеть и начать жечь партнера напалмом. И в итоге выяснить, что ни один из этих методов — не работает. Что же делать?
Подстелить соломки
Самые предусмотрительные из нас изначально связываются только с теми, у кого вообще не приходится выпрашивать нескончаемых уступок. И я не о том, что хорош только тот Вася, который безропотно и с воодушевлением несется чинить протекший кран. А о том, что если вам принципиально важно, чтобы к вашим кранам прикасался не приглашенный сантехник-профессионал, а родной любимый муж, то куда менее энергозатратно сразу искать в мужья того, чьи взгляды на бытовые вопросы будут максимально совпадать с вашими.
Формулировать, чего ждем
Хотеть, чтобы один оправдывал ожидания другого — нормально. Даже если этих ожиданий целый вагон. Потому что иначе зачем связываться, терпеть чужие трещинки и выяснять, кто кому носит кофе в постель? Главное — озвучивать эти ожидания словами через рот, а не через канал телепатической связи. Границы гендерных обязанностей стали размытыми, и всех потребностей другого не предугадаешь — кто-то ищет мужчину, который скажет: “расслабься, детка, я сам выберу тебе машину”, а кто-то — того, кто, во-первых, предоставит вам решать самой, а во-вторых, не будет приставать без спросу с увлекательными разговорами про лошадиные силы, если вы хотите всего лишь небольшую, красненькую и с кондиционером. Даже если в его сознании это самые неразумные критерии при покупке авто.