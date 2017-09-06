Блогер Ирина Вакарчук разбирается с тем, что делать, если вы с любимым мужчиной все время выясняете, кто из вас, кому и что должен.

Когда один из вас старается, а второй нет, можно уговаривать, приседать в книксенах, подыскивать строгую аргументацию и ласковый подход, а потом рассвирепеть и начать жечь партнера напалмом. И в итоге выяснить, что ни один из этих методов — не работает. Что же делать?

Подстелить соломки

Самые предусмотрительные из нас изначально связываются только с теми, у кого вообще не приходится выпрашивать нескончаемых уступок. И я не о том, что хорош только тот Вася, который безропотно и с воодушевлением несется чинить протекший кран. А о том, что если вам принципиально важно, чтобы к вашим кранам прикасался не приглашенный сантехник-профессионал, а родной любимый муж, то куда менее энергозатратно сразу искать в мужья того, чьи взгляды на бытовые вопросы будут максимально совпадать с вашими.