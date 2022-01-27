3 объективные причины бежать из отношений — колонка сексолога Кати Бибишевой

3 объективные причины бежать из отношений — колонка сексолога Кати БибишевойЭксперт — о том, когда любовь становится опасной
Екатерина Бибишева
Основательница школы интимной гимнастики и женского здоровья «Вагимагия», популярный секс-коуч, сексолог, автор блога @katya_vagimagia с аудиторией более 4 млн
Моя мама развелась с отчимом после почти 20-летнего брака. Он был психологическим абьюзером, который подавлял ее как женщину. До этого она жила с моим папой, он, в свою очередь, поднимал на нее руку и изменял. Если честно, я рада, что мама нашла в себе силы уйти от них. И это те самые объективные причины, почему из отношений нужно бежать.
Я бы точно не смогла продолжать отношения с мужчиной, который:
- Полюбил другую
Любовь — важнейшая причина быть вместе. И если она прошла, у него в голове другая женщина, я не буду цепляться за мужчину как за последнего самца во Вселенной. Я отпущу и буду строить свою жизнь. Хорошо помню историю моей ученицы, которая молча терпела открытое двоеженство своего партнера. Он более 15 лет жил на две семьи, в их маленьком городке все знали об этом и не понимали, почему она спокойно допускает такое положение вещей. А она отвечала: «Вдруг он одумается и все будет так, как было до этой женщины?!» В этом ожидании она провела годы, не замечая, как ее жизнь проходит мимо. Она жила надеждой, а могла бы жить собственным счастьем с достойным мужчиной.
- У мужчины есть зависимость
Любая: алкоголь, запрещенные вещества, игры. Это болото, которое затягивает и делает женщину созависимой. Я бы не стала его спасать, потому что за спасением можно легко самой вляпаться. У меня была знакомая, которая ради своего мужа-игромана взяла кредит на два миллиона рублей. Он вырвался из финансовой ямы и смылся в неизвестном направлении с другой женщиной. А знакомая так и продолжает выплачивать кредитный долг.
- Мужчина проявляет ко мне насилие
Психологическое или физическое — не важно. Для меня это недопустимо. Я не буду ждать, что он меня покалечит или уничтожит морально. Хорошо помню, как это происходило в моей семье. Мама сообщила отцу, что уходит от него. Он подарил ей в ответ букет роз, просил остаться. Мама была непреклонна, тогда отец начал бить ее цветами. Шипы впивались в ее кожу, появились капельки крови. Мне было так обидно за маму, и я ударила отца сковородкой. Это первый и единственный раз, когда я проявила насилие. Пообещала себе тогда, что в моей семье, в моей жизни такого больше не повторится.
Своего мужа я встретила спустя 20 лет и сейчас абсолютно объективно могу сказать: я самая счастливая женщина на свете. Мой муж Марат невероятный. Он для меня, для наших детей супергерой. Недавно, анализируя наш союз, поняла важную вещь: я не боюсь остаться одна, но я боюсь остаться без Марата. Наши отношения — это такая близость, о которой я даже мечтать не могла.
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Как вернуть в некогда хорошие отношения ушедшую близость
Знаю, что не во всех парах близость есть, поэтому в какой-то момент вам может показаться, что любовь закончилась и пора разводиться. Я не могу решить это за вас. Но, если ваш случай не совпал ни с одной из причин выше, подумайте еще разок. Я бы не стала рубить с плеча и попробовала вернуть близость. Как?
Начала бы говорить — о своих чувствах, ожиданиях, тревогах. Нам с детства рассказывают о том, как быть идеальной хозяйкой и супругой, дают уроки покладистости, женских хитростей. Мальчикам внушают идеал токсичной маскулинности: чтобы не раскисал, терпел, все держал в себе. А ведь счастливый брак строится совсем на другом — на коммуникации. Когда вам обоим не страшно делиться своими мыслями и вы знаете, что вторая половинка вас поддержит, поймет — это ли не истинное семейное счастье?!
Решила бы для себя, принимаю ли я человека целиком, со всеми его недостатками и достоинствами. По сути, это нужно делать еще до брака, но и после еще не поздно. Часто слышу от женщин предубеждение про «я его слепила из того, что было». На деле же насильно изменить человека невозможно. Единственный способ, как женщина может повлиять на партнера, — это мотивация его своим примером. И даже в этом случае нет гарантий перемен. Поэтому так важно не обманывать себя и любить или не любить человека настоящего, а не идеальный образ, который вы построили где-то в своем сознании.
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- Наращивала бы тактильность. Невербалика работает, особенно когда слов недостаточно. Просто прикоснуться к его плечу, обнять, заговорить с ним через прикосновения — это как снять оборону из упреков и обвинений. Поэтому, прежде чем разрушить все, обнимитесь. Дайте вашим телам поговорить друг с другом. И пусть развод подождет.
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