3 объективные причины бежать из отношений — колонка сексолога Кати Бибишевой

Моя мама развелась с отчимом после почти 20-летнего брака. Он был психологическим абьюзером, который подавлял ее как женщину. До этого она жила с моим папой, он, в свою очередь, поднимал на нее руку и изменял. Если честно, я рада, что мама нашла в себе силы уйти от них. И это те самые объективные причины, почему из отношений нужно бежать.

Я бы точно не смогла продолжать отношения с мужчиной, который:

- Полюбил другую

Любовь — важнейшая причина быть вместе. И если она прошла, у него в голове другая женщина, я не буду цепляться за мужчину как за последнего самца во Вселенной. Я отпущу и буду строить свою жизнь. Хорошо помню историю моей ученицы, которая молча терпела открытое двоеженство своего партнера. Он более 15 лет жил на две семьи, в их маленьком городке все знали об этом и не понимали, почему она спокойно допускает такое положение вещей. А она отвечала: «Вдруг он одумается и все будет так, как было до этой женщины?!» В этом ожидании она провела годы, не замечая, как ее жизнь проходит мимо. Она жила надеждой, а могла бы жить собственным счастьем с достойным мужчиной.