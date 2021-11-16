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Не пора ли вам разводиться? Пройдите тест и узнайте

Ответы на эти 25 вопросов помогут понять, изжил ли ваш брак себя или у вашей пары есть шанс.

Любые отношения – это всегда работа, которая базируется не только на любви и уважении, но и на желании быть рядом и искать компромиссы. И при этом даже в самых крепких семьях время от времени случаются кризисы. А в условиях, когда путешествий в нашей жизни стало меньше, а совместного времяпрепровождения – в разы больше, неизбежно возникает раздражение. В такие моменты нет-нет, да и мелькнет мысль о том, стоит ли сохранять брак или он уже изжил себя. Если у вас появились такие мысли, пройдите наш тест и узнайте, пора вам разводиться или все же стоит попытаться спасти отношения.