Как распознать в мужчине домашнего тирана и не сломать себе жизнь

Как сообщает «Пятый канал», психологи выделили явные черты неуравновешенной личности, от которой лучше держаться подальше.

В большинстве случаев выдать человека, который притворяется тем, кем на самом деле не является, могут повышенная раздражительность и вспышки неконтролируемой агрессии. Обычно данное поведение указывает на склонность к домашнему насилию.

Также психопаты лишены эмпатии к окружающим, то есть не способны сопереживать, волноваться и заботиться о близких и даже испытывать чувство вины. Такие люди нередко имеют вредные привычки, например, алкоголизм, наркоманию или игроманию, что усугубляет девиантное поведение.

Не стоит вступать в отношения с мужчиной, который существует за счет других людей, в том числе мамы. Зачастую они не считают такое положение дел зазорным и находят этому оправдания, вроде долгого поиска работы или самого себя.