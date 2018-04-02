Повседневные привычки, которые могут разрушить ваши отношения

За много лет помощи женщинам в личной жизни я составила список типичных «убийц» новых отношений. И, конечно, разработала технику защиты от них.

Убийца №1. Быстрый старт

Вы панически боитесь одиночества — и потому как только одни отношения потерпели крах, тут же стремительно бросаетесь в новые. Такая тактика «без передышки» зачастую приводит к фиаско: у вас ведь нет времени разобраться в причинах прошлых неудач. То же самое с замужеством. В скором браке после развода в 80% случаев избранник оказывается точной копией бывшего мужа.

Что делать?

Нужно время для осознания прошлых ошибок. Сколько именно времени? Все сугубо индивидуально: кому-то достаточно нескольких месяцев, кому-то потребуется не менее года, чтобы перевести дух.

Убийца №2. Старые «лекала»

Женщина начинает строить новые отношения по своей привычной схеме, поэтому получает те же самые проблемы. Особенно часто эта ошибка касается тех, кто начал новый старт без переосмысления и переработки прошлого опыта. Старые модели поведения включают старый негативный сценарий и приводят к уже известному финалу.

Что делать?

Только детальная проработка и уход от старых негативных сценариев позволят создать новые качественные долгосрочные отношения.