Не прячьтесь под одеялом

Это вообще самая распространенная женская ошибка — прятаться под одеялом. Мужчине такой секс неинтересен , и он, закрывая глаза, погружается в свои фантазии, а вы превращаетесь просто в функцию.

Уберите волосы от лица

Еще одна из часто совершаемых ошибок — это распускать волосы во время оральных ласк. Да, волосы в сексе смотрятся очень эффектно, но фелляции они мешают. Нет, мужчина в такие моменты не стремится насладиться глубиной женских глаз. Просто из-за волос он не может разглядеть, как вы благоговеете перед его членом.

Отрепетируйте позу перед зеркалом

Сексом, кстати, тоже можно заниматься перед зеркалом — чтобы мужчина видел картинку целиком. Если женщина «сворачивается в клубок», то своим телом она транслирует мужчине свою неуверенность в сексуальном процессе и в себе как в женщине. Девушки, не стесняйтесь себя, даже если у вас где-то что-то неидеально. Мужчины в сексе видят весь образ в целом. А выгодная поза может помочь вам усилить визуальный эффект.

Рассчитывайте на благодарность