Но, что самое обидное, если нашим соотечественникам задать вопрос об оральном сексе, то 98% будут говорить о феллацио, то есть о ситуации, где задействованы женский рот и мужские гениталии. Оставшиеся пара процентов вспомнят, что вообще-то существует еще и куннилингус. И совсем-совсем никому не придет в голову, что по-настоящему оральный секс (то есть оральные ласки, доводящие до оргазма обоих партнеров) возможны только в позе «69» — этот сюжет даже не обсуждается. Так что на самом деле статью следовало бы назвать «Что думают мужчины и женщины о минете».

Считать ли его сексом?

Вы удивитесь, но мужчины в большинстве своем рассуждают, как Клинтон в эпоху скандала с Моникой Левински: если не было контакта половых органов, значит не было и секса.

Андрей, 39 лет

«Минет — это не секс. Это либо прелюдия, либо искусственное завершение, если женщина успела кончить во время обычного секса, а мужчина нет, то она может довести партнера до финала таким вот нехитрым способом».

Юрий, 36 лет

«Феллацио, извините, — это метод контрацепции. Через рот точно невозможно забеременеть. Поэтому надо сначала естественным образом довести женщину до оргазма, а потом она (в знак благодарности) доведет тебя — совершенно безопасным способом».

Женщины все-таки склонны считать оральный секс сексом. Хотя аргументы у них порой чисто филологические:

Анна, 29 лет

«Называется же "оральный секс" — значит секс. Какие могут быть разночтения?»

Ольга, 32 года

«Если мужчина проник в женщину, то не так важно, с какой стороны. Это уже секс».