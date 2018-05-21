Мужчина-нарцисс: можно ли с ним выстроить нормальные отношения

Из этой истории вы можете извлечь главную характеристику ваших отношений с мужчиной-нарциссом: если он и сможет кого-то полюбить (даже по велению богов), то только себя самого. Отношения с таким мужчиной развиваются в основном по одному и тому же сценарию: в начале отношений вы без ума от него и его ухаживаний. Кажется, будто он готов положить весь мир к вашим ногам. Вам кажется, это от любви к вам, но нет — это самолюбование. Смотрите, что он ради вас вытворяет (сколько на вас тратит, на что готов)! Ни один мужчина так не смог бы. Вы влюбляетесь. И тут начинается самое интересное. Демоверсия закончилась. В его отношении к вам появляются холодность, отстраненность, а чувство вины, причем не совсем понятно за что, является теперь вашим постоянным спутником. Мужчины-нарциссы — талантливые манипуляторы. Они нуждаются в подтверждении собственной значимости и уникальности и будут добиваться этого любыми способами, включая самоутверждение за счет чувств близких людей, унижения и насилия.