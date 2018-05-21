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Мужчина-нарцисс: можно ли с ним выстроить нормальные отношения

Он вовсе не обязательно красавчик в классическом понимании этого слова. Но непременно убежден, что вам крупно повезло встретить такое сокровище, как он. С ним тяжело жить, но еще тяжелее расстаться. Потому многие женщины задаются вопросом: может, все-таки есть шанс как-то наладить отношения?
Ольга Романив,
психолог и писатель, основатель Клуба знакомств «Классика отношений»

Кто такой нарцисс

Многим знаком древнегреческий миф о Нарциссе — прекрасном юноше, влюбленном в собственное отражение. Но для понимания перспектив ваших с ним отношений надо вникнуть в подробности древней истории. Нарцисс был очень хорош собой, многие девушки влюблялись в него, страдали и умирали, а горная нимфа Эхо даже лишилась голоса. Эхо не могла выносить страданий неразделенной любви и попросила свою покровительницу богиню Афродиту развоплотить ее, чтобы с ней самой исчезло и испытываемое ею горе. Богиня выполнила просьбу нимфы, но наказала и Нарцисса. «Пусть же полюбит он сам, но владеть не сможет любимым!» — сказала она. И Нарцисс воспылал любовью к собственному отражению, увидев его в глади озера. Не находя сил отвлечься от созерцания самого себя, юноша умер на берегу от голода и тоски.

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Из этой истории вы можете извлечь главную характеристику ваших отношений с мужчиной-нарциссом: если он и сможет кого-то полюбить (даже по велению богов), то только себя самого. Отношения с таким мужчиной развиваются в основном по одному и тому же сценарию: в начале отношений вы без ума от него и его ухаживаний. Кажется, будто он готов положить весь мир к вашим ногам. Вам кажется, это от любви к вам, но нет — это самолюбование. Смотрите, что он ради вас вытворяет (сколько на вас тратит, на что готов)! Ни один мужчина так не смог бы. Вы влюбляетесь. И тут начинается самое интересное. Демоверсия закончилась. В его отношении к вам появляются холодность, отстраненность, а чувство вины, причем не совсем понятно за что, является теперь вашим постоянным спутником. Мужчины-нарциссы — талантливые манипуляторы. Они нуждаются в подтверждении собственной значимости и уникальности и будут добиваться этого любыми способами, включая самоутверждение за счет чувств близких людей, унижения и насилия.

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