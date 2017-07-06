Это авторская версия Алины Фаркаш, а не академическое описание феномена. Поэтому (как обычно) в комментариях можно соглашаться, а можно спорить.

Газлайтинг — один из самых эффективных способов психологического насилия! Во-первых, очень часто жертва не понимает, что над ней совершается насилие — то есть мучить ее можно очень долго. Во-вторых, такое насилие очень сложно вербализировать и отследить. И тем более почти невозможно на него пожаловаться. Общество в целом склонно к газлайтингу. Ну, знаете такое: никого нельзя обидеть, можно только обидеться. Если я узнаю, что моя подруга за моей спиной говорит обо мне гадости, то я обижусь. Если близкий человек сделает мне замечание прилюдно, а не наедине — я обижусь. И я обижусь на множество других подобных вещей, просто потому что испытывать эмоции — нормально. Как боль — это сигнальная система нашего тела, показывающая, что с ним происходит нечто опасное и нежелательное, так обида — сигнальная система нашей психики. И игнорировать ее (а тем более делать вид, что ее не существует) странно и опасно для самого же себя. Потому что, если вы не обижаетесь, то это значит одно из двух:

Вы не испытываете ни к кому привязанности, у вас нет никаких положительных ожиданий, проще говоря, вы психопат. В медицинском смысле. Вы обижаетесь, но предпочитаете загнать эмоции как можно глубже, чтобы выдать миру образ вечного позитивщика без страха и упрека. И ей-богу, для психики все же безопаснее, чтобы вы были психопатом.

Итак: чувствовать обиду — это нормально. Вообще испытывать негативные эмоции нормально. Мы же люди, а эмоции — наша важная сигнальная система, как мы говорили выше. И суть газлайтинга заключается в том, чтобы убедить человека в том, что он чувствует неправильно, ненормально, что он какой-то странный псих, поэтому не может адекватно воспринимать ситуацию. Вот типичные фразы манипуляторов:

Что ты так нервно реагируешь?

Я же пошутил!

Ну вот ты вырастешь, поумнеешь и поймешь, почему я так поступаю!

Боже, ну нельзя же быть такой обидчивой!

Я же уже извинился!

Я этого не говорила!

У тебя что-то с памятью, никто тебя в детстве пальцем не тронул!

Если ты не уходишь от него, значит, тебя все устраивает.

Ну сколько можно обсуждать одно и то же, такое чувство, будто тебе нравится это вспоминать!

Разве нормальная женщина будет на весь Фейсбук рассказывать, как ее изнасиловали?

В конфликте всегда виноваты двое.

Да, он тебе изменил, но разве ты сама ничего не сделала для того, чтобы довести семью до такой ситуации?

Почему во всем всегда виноват я? Будто я монстр, а ты святая?!

Ну и что, что я начальник? Это же все ваши женские разборки, я не буду в них влезать.

Ну улыбнись же! Ничего же страшного не произошло! Жизнь продолжается!

И еще миллион разных ситуаций, где жертву заставляют сомневаться в объективности ее восприятия.