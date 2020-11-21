Роды в Таиланде: популярность кесарева, отсутствие эпидуралки и культ детей

У местных женщин популярно кесарево

Муж сопровождал меня на каждом приеме: это считается абсолютно нормальным — вместе заходить к врачу и обсуждать текущую беременность. Редко можно увидеть беременную женщину, которая пришла одна.

Родить в Таиланде можно за небольшую сумму в государственном госпитале, чего иностранцы не делают, а можно и в хорошем частном. Стоимость разная, начинается от 300$ (государственный вариант) и до бесконечности. Я никогда не была в государственном госпитале, могу говорить только о частных. Они все чистые и красивые. Азия, конечно, место контрастов: здесь есть грязные районы и чистейшие улицы с контейнерами для раздельного мусора. Тайцы — очень чистоплотная нация. Хотя многие думают по-другому, особенно те, кто никогда не был в Таиланде.

Вернемся к родам: нам они обошлись в 1500$, повторюсь, это частный госпиталь с прекрасным обслуживанием и отношением. Я рожала естественным путем — кесарево стоит дороже. Сами тайки обычно прибегают именно к кесареву сечению. Я никогда не встречала местную женщину, которая родила естественным путем. Мой доктор спросила, как я хочу рожать своего малыша, на что я ответила: «естественным путем, если нет противопоказаний». Врач меня поддержала и никаких разговоров о кесаревом больше не было. Хотя меня пугали, что в Таиланде всех поголовно кесарят. Это не так.

Роды прошли легко, без обезболивающих и эпидуралки. Насчет эпидуралки я точно не знаю, но слышала, что ее вообще не делают в Таиланде, якобы она запрещена. Муж может присутствовать на родах (и вообще, кто угодно из близких), только заранее нужно предупредить об этом доктора, чтобы выписал разрешение.