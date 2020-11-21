Роды в Таиланде: популярность кесарева, отсутствие эпидуралки и культ детей
Анализы без необходимости не назначают
Когда я забеременела, то сразу начала поиск клиники, в которой буду наблюдаться и рожать. Это было достаточно просто, ведь в Тае много русских и иностранцев, соответственно много отзывов и есть из чего выбрать. В каждом крупном госпитале есть переводчики, поэтому языкового барьера бояться не стоит. Я свободно говорю на английском, но все равно на каждом приеме у врача присутствовала русская женщина-консультант, по образованию врач-гинеколог, которая при необходимости объясняла нюансы. В итоге я выбрала частный госпиталь за Бангкоком.
Беременность моя была легкой, без осложнений, поэтому я приходила только на необходимые приемы. Не помню точно, но сначала ходишь раз в два месяца, потом раз в месяц, а ближе к родам — каждую неделю. Так же как и во всех странах мира, за все время беременности необходимо сделать три УЗИ. Перед каждым походом в кабинет врача сдаешь мочу, анализ делается около 20 минут, — за это время медсестры измеряют давление, температуру и взвешивают. Когда заходишь в кабинет врача, у него уже есть все данные. Персонала в госпитале очень много. Помимо врача, в кабинете обязательно присутствует как минимум одна медсестра, которая все готовит и помогает беременной. Никаких анализов и тестов врач не назначает без необходимости или просто для профилактики. Система похожа на американскую: в Таиланде придерживаются мировых стандартов.
Фото: из личного архива
У местных женщин популярно кесарево
Муж сопровождал меня на каждом приеме: это считается абсолютно нормальным — вместе заходить к врачу и обсуждать текущую беременность. Редко можно увидеть беременную женщину, которая пришла одна.
Родить в Таиланде можно за небольшую сумму в государственном госпитале, чего иностранцы не делают, а можно и в хорошем частном. Стоимость разная, начинается от 300$ (государственный вариант) и до бесконечности. Я никогда не была в государственном госпитале, могу говорить только о частных. Они все чистые и красивые. Азия, конечно, место контрастов: здесь есть грязные районы и чистейшие улицы с контейнерами для раздельного мусора. Тайцы — очень чистоплотная нация. Хотя многие думают по-другому, особенно те, кто никогда не был в Таиланде.
Вернемся к родам: нам они обошлись в 1500$, повторюсь, это частный госпиталь с прекрасным обслуживанием и отношением. Я рожала естественным путем — кесарево стоит дороже. Сами тайки обычно прибегают именно к кесареву сечению. Я никогда не встречала местную женщину, которая родила естественным путем. Мой доктор спросила, как я хочу рожать своего малыша, на что я ответила: «естественным путем, если нет противопоказаний». Врач меня поддержала и никаких разговоров о кесаревом больше не было. Хотя меня пугали, что в Таиланде всех поголовно кесарят. Это не так.
Роды прошли легко, без обезболивающих и эпидуралки. Насчет эпидуралки я точно не знаю, но слышала, что ее вообще не делают в Таиланде, якобы она запрещена. Муж может присутствовать на родах (и вообще, кто угодно из близких), только заранее нужно предупредить об этом доктора, чтобы выписал разрешение.
Фото: из личного архива
Ребенка у роженицы забирают, но приносят по требованию
Когда начались сватки, меня положили в предродовое отделение на специальную кровать, подключили к датчикам, благодаря которым отслеживали силу каждой схватки и слушали сердечко малыша, — все было видно на мониторе. Мне хотелось встать и походить, но разрешали только выйти в туалет. Это был единственный минус во всей родовой истории! Через пару часов меня уже перевели в родовой бокс, где еще через 20 минут появилось мое чудо. Роды у меня были вертикальные, то есть на специальном кресле. Это супер удобно, даже не представляю, как можно родить лежа! Все время меня окружал персонал: одна медсестра держала за руку, другая помогала дышать, врач говорила, когда тужиться и т.д. Когда малыш родился, кто-то сразу стал фотографировать его, так что у меня есть фото первых секунд жизни моего сына — это бесценно!
Ребенка сначала положили мне на живот, только после этого помыли, завернули в одеялко и дали сделать первую семейную фотографию. После этого сына унесли в отделение для новорожденных, где поместили в кувез. Он родился 10/10 по шкале Апгар, и как мне объяснили, в кувез кладут всех новорожденных для того, чтобы согреть (внутри определенная температура). Всех детей помещают туда на сутки. Ребенок был отдельно от меня, его приносили на кормление и по требованию. Объяснили это тем, что маме нужно выспаться, отдохнуть и научиться заботиться о ребенке для начала. На следующий день нас с мужем учили всему этому: как купать, кормить, пеленать. Женщине после родов не дают ходить: всех возят на кресле.
Выписывают на третий день, если естественные роды, и на четвертый или пятый в случае кесарева. Кстати, госпиталь предоставляет абсолютно все: детскую одежду, пеленки, памперсы, послеродовые прокладки и т.д. Можно прийти без ничего и все дадут — это входит в стоимость. Более того, меня завалили подарками: пробниками, памперсами разных фирм, бутылочками, сосками, шампунями. Мы до сих пор пользуемся этими презентами, хотя сыну уже 14 месяцев.
Фото: Instagram @life.Thailand
Декрет в Таиланде длится три месяца
Сервис, отношение и медицина здесь на высшем уровне. Все очень внимательные, заботливые, даже чай мне с бергамотом бегали покупать в Starbucks, когда узнали, что я не пью местный. Здесь не принято устраивать большие праздники по случаю выписки, но цветы и шарики вполне уместны. Так как мы граждане РФ, то ребенок получил российское гражданство, свидетельство о рождении и паспорт. По желанию можно оформить тайское свидетельство о рождении, но не тайское гражданство.
И о декрете скажу. В Таиланде женщины работают до последнего дня беременности и выходят на работу через 3 месяца после родов. Последние оплачивает государство и компания, в которой работает сотрудница. То же самое и для иностранцев, если женщина трудоустроена официально. Я вышла из декрета через 2 месяца, то есть раньше положенного срока, но и уходила на месяц раньше. Мы сами оплачивали роды, потому что по правилам моей компании нужно проработать у них не менее двух лет, чтобы расходы несли они. У меня на тот момент стаж был меньше. Если будем рожать второго ребенка, то это уже бесплатно!
Я работаю в медицинском spa-центре и являюсь волонтером благотворительного фонда, помогающего больным детям. Сейчас мы спасаем годовалого Арсения Лихачева. У малыша спинальная атрофия 1 типа — подробней, как ему помочь, можно узнать на моей страничке @life.Thailand.
Таиланд вам не подойдет, если...
Если вы из тех людей, которые за все переживают, то Таиланд покажется вам не лучшим местом для родов и жизни с ребенком до года. Здесь нет списка врачей, которых нужно проходить малышу в месяц, год и т.д. Приемы только у педиатра на прививки. Если врач посчитает нужным, то выпишет направление к специалисту. Никаких детских массажистов нет, считается, что до года нельзя вмешиваться в естественное развитие ребенка. Массаж строго по показаниям и только в госпитале у специалиста.
Зато в этой стране культ детей, для них есть все условия. В каждом ТЦ детские зоны, где можно покормить ребенка, поменять подгузник и так далее. С младенцами выходят на улицу с первых дней жизни и даже ездят на мопеде с ними. Для нашей семьи Таиланд — лучшее место для жизни и воспитания сына. А именно: доброжелательные люди, идеальный климат, море, фрукты, разные языки и возможности для будущего.
Фото: Instagram @life.Thailand, Pexels.com_, личный архив
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