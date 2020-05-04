«Мужу пришлось ждать встречу с дочерью 4 дня»: реальная история женщины о родах в Москве во время карантина

Часть родильных домов, как известно, перепрофилировали под инфекционные больницы. Например, одну мою знакомую выписали после родов на следующий же день, перестав после этого принимать рожениц. Хотя после естественных родов выписывают на третий день, после кесарева сечения – на пятый.

Роддом на севере столицы, в котором я рожала, работает в обычном режиме, но с рядом ограничений: дни открытых дверей не проводятся, партнерские роды временно не практикуются. Даже те, кто заключал контракт (эта услуга стоит 110 тысяч рублей; лично я рожала по ОМС), не смогли пригласить на роды мужа, маму или сестру. При оформлении вы расписываетесь в том, что за последние 14 дней не посещали страну с эпидемиологически неблагоприятной обстановкой. Следом у вас измеряют температуру (это будут делать дважды в день) и выдают медицинскую маску. После ни женщинам, ни новорожденным тесты на коронавирус не делают. Все палаты, помещения родильного блока дезинфицируют ежедневно (моют полы, протирают поверхности, туалет и душевую). Впрочем, любой роддом – это по определению стерильная зона.

Что еще? Посетителей не пускают: можно лишь передать необходимые вещи через стол справок. Свидетельство о рождении на месте временно не оформляют (а ведь это было так удобно!) На выписку просят приглашать минимальное количество родственников: двух-трех. Забегая вперед, скажу, что молодому отцу пришлось ждать первой встречи с дочерью четверо суток. Не считая девяти месяцев, конечно.

Как сознательный человек, в роддом я поехала, когда терпеть схватки стало невозможным. Предварительно начиталась, что принимают только с раскрытием матки в 4 сантиметра, в противном случае отправят домой. Ездить туда-сюда не хотелось, поэтому я терпеливо ждала утра. Кстати, все просмотренные на YouTube видео на тему, как дышать при схватках, не работают – это больно, как не дыши и что ни пой! Начались они примерно около полуночи: регулярные, сначала каждые 10 минут, потом - каждые 4-5. Боль нарастает так, что становится нечем дышать. Но потом на пару-тройку минут утихает и тебе кажется: жить можно, попробую уснуть. Ха, заснуть, конечно, не удалось.

В родильный дом прибыли с мужем в девять утра. Встала я в семь, умудрившись еще напечь панкейков – в горло ничего не лезло, но было субботнее утро, а у меня традиция что-нибудь печь по выходным. С мужем на пороге мы и попрощались: он забрал мою одежду, а мне выдали ночную рубашку оверсайз и халат.