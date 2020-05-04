«Мужу пришлось ждать встречу с дочерью 4 дня»: реальная история женщины о родах в Москве во время карантина
Часть родильных домов, как известно, перепрофилировали под инфекционные больницы. Например, одну мою знакомую выписали после родов на следующий же день, перестав после этого принимать рожениц. Хотя после естественных родов выписывают на третий день, после кесарева сечения – на пятый.
Роддом на севере столицы, в котором я рожала, работает в обычном режиме, но с рядом ограничений: дни открытых дверей не проводятся, партнерские роды временно не практикуются. Даже те, кто заключал контракт (эта услуга стоит 110 тысяч рублей; лично я рожала по ОМС), не смогли пригласить на роды мужа, маму или сестру. При оформлении вы расписываетесь в том, что за последние 14 дней не посещали страну с эпидемиологически неблагоприятной обстановкой. Следом у вас измеряют температуру (это будут делать дважды в день) и выдают медицинскую маску. После ни женщинам, ни новорожденным тесты на коронавирус не делают. Все палаты, помещения родильного блока дезинфицируют ежедневно (моют полы, протирают поверхности, туалет и душевую). Впрочем, любой роддом – это по определению стерильная зона.
Что еще? Посетителей не пускают: можно лишь передать необходимые вещи через стол справок. Свидетельство о рождении на месте временно не оформляют (а ведь это было так удобно!) На выписку просят приглашать минимальное количество родственников: двух-трех. Забегая вперед, скажу, что молодому отцу пришлось ждать первой встречи с дочерью четверо суток. Не считая девяти месяцев, конечно.
Как сознательный человек, в роддом я поехала, когда терпеть схватки стало невозможным. Предварительно начиталась, что принимают только с раскрытием матки в 4 сантиметра, в противном случае отправят домой. Ездить туда-сюда не хотелось, поэтому я терпеливо ждала утра. Кстати, все просмотренные на YouTube видео на тему, как дышать при схватках, не работают – это больно, как не дыши и что ни пой! Начались они примерно около полуночи: регулярные, сначала каждые 10 минут, потом - каждые 4-5. Боль нарастает так, что становится нечем дышать. Но потом на пару-тройку минут утихает и тебе кажется: жить можно, попробую уснуть. Ха, заснуть, конечно, не удалось.
В родильный дом прибыли с мужем в девять утра. Встала я в семь, умудрившись еще напечь панкейков – в горло ничего не лезло, но было субботнее утро, а у меня традиция что-нибудь печь по выходным. С мужем на пороге мы и попрощались: он забрал мою одежду, а мне выдали ночную рубашку оверсайз и халат.
Эпидуралка не спасет от боли
В смотровой все очень доброжелательны: делают УЗИ, производят осмотр, сообщают, что раскрытие - «уже хорошие такие 4 сантиметра» и провожают меня сразу в родильный бокс. Их в роддоме четырнадцать – все отдельные. Отмечаю местную палитру: малахитовые стены, фиалкового цвета стол и розовую кровать с кожаной обивкой. Вполне себе уютно! Даже успеваю пролистать ленту в Инстаграме.
Затем схватки после часового отсутствия возобновляются. Я прошу сделать мне обезболивание: врач со словами «Да, сделаем, иначе впадешь в слабость после бессонной ночи» дает распоряжение вызвать анестезиолога. Специалист оказалась очень внимательной: рассказывала о каждом своем действии, объясняла, что я почувствую легкое жжение в пояснице.
Я читала разные отзывы об эпидуралке: кто-то уверен, что это вредно, у кого-то потом долго болела спина или голова. На мои вопросы анестезиолог ответила, что любое вмешательство в организм не есть хорошо и всегда чревато. Но в моем случае побочных эффектов не было, и я абсолютно уверена в том, что в 21 веке нужно пользоваться современными достижениями медицины и не только.
Например, за стеной рожала женщина, которая поначалу отказалась от обезболивания, захотев «все прочувствовать». Вскоре она стала кричать таким истошным матом, что привела персонал в недоумение (им казалось, что пациентка переигрывает, пытаясь привлечь к себе внимание). Мне же и вовсе стало не по себе…
Главное, что нужно знать об эпидуралке: анальгезия (не путать с анастезией) не обезболит полностью! А я так надеялась… Родовую деятельность нужно чувствовать, объясняют мне. Так что мои планы вздремнуть хоть полчаса с треском провалились: боль пульсировала, но притупленно. А через пару часов показалось, что препараты и вовсе перестали действовать: схватки стали более болезненными и я почувствовала, что буквально не могу себя контролировать. «Помогите, со мной что-то происходит!» - кричу я. Оказалось, начались потуги.
Обед и никакого шампанского
Вокруг меня тут же появились три человека: врач, ее помощница и акушерка. Мне выдали пластмассовую трубочку, в нее нужно было дышать, вытуживая ребенка. Очень меня выручила эта палочка. Я дула в нее до одури, сходя в конце на рычание. Правда, делать так не стоит – только силы растрачиваешь зря. Сначала нужно подождать начала схватки, затем набрать воздуха в легкие и целенаправленно выдувать на живот. Врач в этот момент кричит тебе: «Тужься!», «Сильнее!» Обстановка напряженная, процесс длится полтора часа, я уже не соображаю, как дышать и куда дуть, но тут малышка сама решает облегчить мне процесс. На живот выкладывают багрово-синий орущий комочек. Отмечаю темно-синие глазки, волосатую головку и крохотные ножки-ручки. Никогда не видела таких маленьких! Акушерка довольно улыбается и забирает ребенка взвешивать и производить замеры.
А меня не отпускают: предстоит осмотр родовых путей и наложение швов… На эту тему тоже слышала разное: якобы делают это «на живую». Нет: процесс обезболивают, поддав анальгезии и побрызгав лидокоином. Вхождение иглы и прохождение нитки действительно чувствуешь, но опять же притупленно. Я мужественно терплю, поглядывая на сокровенный сверток на соседнем столе…
Совсем скоро мне принесут малышку, а вместе с ней и обед: в этом месте еще захотелось шампанского, но его не предложили)
Живот сдулся до четвертого месяца
Ну а дальше нас на кровати отвезли в отдельную палату. Сквозь жалюзи светит яркое солнце, через открытую форточку слышен звон церковных колоколов – хороший знак, думаю я. Через час пришла врач, которая показала, как ребенка мыть, делать массаж и пеленать (по желанию), как правильно прикладывать к груди.
Я же, превозмогая слабость, отправилась в душ, попутно рассмотрев в зеркале живот. Если с утра я была на девятом месяце беременности, то сразу после родов живот сдулся до четвертого, скажем так. Через неделю опал еще на пару месяцев, однако мышцы ватные: придется качать пресс как в первый раз. А мне вдруг стало грустно: я никогда не лежала в больницах и так непривычно ничем не заниматься (не считая ухода за ребенком), проводя весь день в палате. Несмотря на прекрасный, заботливый персонал, полезное питание с рассчитанным КБЖУ (ужин в 18:00, а завтрак в 9:00 – интервальное голодание в действии), очень хочется домой. Все визиты, как уже говорилось выше, отменены из-за карантина, еду разносят по палатам, чтобы родильницы не сидели все вместе в столовой – общения минимум, а режим весьма однообразный, что понятно, не курорт ведь.
В итоге спустя четверо суток, сделав все прививки и неонатальный скрининг (все по желанию), нас, ура, выписывают. Медсестры довозят пакеты с вещами (то, что брали с собой из дома, презенты от спонсоров) до первого этажа и сами одевают ребенка на выписку, пока вы тоже переодеваетесь. Выходишь из «предбанника», встречая в отдельной комнате мужа с цветами и щелкающего затворкой фотокамеры штатного фотографа (он продолжает работать в обычном режиме). Слезы, поздравления и первые кадры молодой семьи в новом статусе!
Фото: личные фото автора, Pexels.com
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