Роды в США: никакой эпидуралки, акушерки-фрилансеры и быстрая выписка домой

Сколько стоят роды в Америке

Сына я рожала не в госпитале, а в birthing center. Мне близок их подход: роды – это естественный процесс, для которого нужно создать безопасные и приятные условия. Это место, где нет докторов – только акушерки. Также здесь нет реанимации, не делают эпидуральную анестезию - для меня это все было важным, так как я принципиально не хотела никаких медицинских вмешательств. И я понимала, что выбери госпиталь, при возникновении хоть малейших показаний, доктора бы настаивали на последнем, а мне меньше всего хотелось спорить с ними в ответственный момент. Я не волновалась, если вдруг что-то пойдет не так. Во-первых, беременность протекала без осложнений, во-вторых, рядом находится госпиталь, куда мы тоже подали документы. Смысл в том, что когда ты поступаешь хоть в центр, хоть в больницу, тебе уже ничего заполнять не нужно. Ты делаешь это заранее, включая письменный отказ от прививок (в моем случае), заполнение документов на свидетельство о рождении, которое потом быстро оформляют.

Итак, роды мои были максимально естественными – без единого укола. Со мной рядом работала группа акушерок. Кто-то пользуется услугами акушерок-фрилансеров (например, в случае домашних родов) - им нужно платить наличными, но цена тоже в пределах 3500 долларов, что недорого по сравнению с родами в больнице (там они обойдутся в 5500-7000 долларов – Прим. Ред.).

Спустя почти год после родов мне прислали счет на три тысячи долларов – остальное покрыла страховка. Они сразу сказали, что не возьмут больше 3500 тысяч долларов. Страховку может получить любой (мы не граждане Америки, в лучшем случае станем ими еще через 4 года): достаточно действующей визы, то есть доказательств твоего легального пребывания в стране. У сына американское гражданство по праву рождения.