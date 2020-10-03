Роды в США: никакой эпидуралки, акушерки-фрилансеры и быстрая выписка домой
Сколько стоят роды в Америке
Сына я рожала не в госпитале, а в birthing center. Мне близок их подход: роды – это естественный процесс, для которого нужно создать безопасные и приятные условия. Это место, где нет докторов – только акушерки. Также здесь нет реанимации, не делают эпидуральную анестезию - для меня это все было важным, так как я принципиально не хотела никаких медицинских вмешательств. И я понимала, что выбери госпиталь, при возникновении хоть малейших показаний, доктора бы настаивали на последнем, а мне меньше всего хотелось спорить с ними в ответственный момент. Я не волновалась, если вдруг что-то пойдет не так. Во-первых, беременность протекала без осложнений, во-вторых, рядом находится госпиталь, куда мы тоже подали документы. Смысл в том, что когда ты поступаешь хоть в центр, хоть в больницу, тебе уже ничего заполнять не нужно. Ты делаешь это заранее, включая письменный отказ от прививок (в моем случае), заполнение документов на свидетельство о рождении, которое потом быстро оформляют.
Итак, роды мои были максимально естественными – без единого укола. Со мной рядом работала группа акушерок. Кто-то пользуется услугами акушерок-фрилансеров (например, в случае домашних родов) - им нужно платить наличными, но цена тоже в пределах 3500 долларов, что недорого по сравнению с родами в больнице (там они обойдутся в 5500-7000 долларов – Прим. Ред.).
Спустя почти год после родов мне прислали счет на три тысячи долларов – остальное покрыла страховка. Они сразу сказали, что не возьмут больше 3500 тысяч долларов. Страховку может получить любой (мы не граждане Америки, в лучшем случае станем ими еще через 4 года): достаточно действующей визы, то есть доказательств твоего легального пребывания в стране. У сына американское гражданство по праву рождения.
Фото: Instagram @english4real.life
От анестезии отказалась принципиально
Эпидуралку, как вы поняли, я не делала, потому что знаю, как это может отражаться на здоровье ребенка и мамы. Хотя доктора и уверяют в обратном, есть немало историй, в том числе от моих знакомых, доказывающих обратное. Я прекрасно родила без анестезии, в центр приехала с полным раскрытием и провела там по сути час. То есть я приехала в шесть утра – ребенок родился в семь. Выписывают из birthing center уже через четыре часа. На самом деле я хотела уехать домой уже через два, но во время сборов упала в обморок. Стало ясно, что еще пару часов мне нужно отдохнуть.
В итоге я поела горячей еды, поспала и где-то уже в полдень была дома. И это нормальная практика для женщин, рожающих в подобных центрах. Потому что там ориентируются нае мягкие естественные роды (в случае патологий, осложнений беременности там не рожают – прим. Ред.). Спустя сутки к тебе приходит акушерка на дом, а на третий день ты сам должен к ним приехать, плюс необходимо показаться с ребенком терапевту.
Да, рожали мы вместе с мужем. Здесь это всячески приветствуется. Перед родами ходили на занятия для беременных – там я не видела одиноких мамочек, все были с партнерами. В том числе лесбийские пары. Мужчины охотно посещали классы по грудному вскармливанию – было видно, что многие после работы приезжали. Никого это не смущало! Все слушали, задавали вопросы. Акушерки даже советовали, мол можете взять плавки на роды жены – вдруг выберете роды в бассейне и захотите взять ребенка на руки прямо в воде?
Фото: Instagram @english4real.life
УЗИ и анализы по минимуму
Я подтвердила беременность у врача, а затем с 8 недель наблюдалась у акушерки. То есть классического ведения беременности с походами к доктору каждые несколько недель у меня не было. Сразу сказала, что хочу минимальное количество УЗИ и встретила полное понимание в этом вопросе. Мне сделали УЗИ на 20-й неделе, подтвердив пол и убедившись, что все хорошо, и на 37-ой или 38-ой неделе еще одно, чтобы удостовериться, что плод лежит правильно - головой вниз. Просто подтвердили то, что акушерка могла и руками сделать. Заняло это примерно 10 секунд. От анализа на синдром Дауна я, например, отказалась. Кровь, мочу, когда это было необходимо, сдавала. Никакого давления в этом плане не было – делала только то, что считала нужным.
Приехали мы в центр вдвоем с мужем, а уехали втроем. Здесь не принято забирать молодую маму и младенца шумной толпой друзей и родственников. Вот праздник Baby Shower незадолго до родов очень популярен, также дома, где появился новорожденный, украшают по желанию шариками.
Максимальный декрет, о котором я слышала, это шесть месяцев – такой вариант считается шикарным. А так, в среднем, три месяца. У кого-то отпуск по уходу за ребенком всего три недели. Вообще, этот вопрос стоит довольно остро для многих. Кто-то выбирает детей и увольняется с работы, кто-то делает выбор в пользу карьеры и отдает трехмесячного малыша в day care – по-нашему ясли. Можно нанять няню: они в среднем берут за свои услуги 15-25 долларов в час.
Фото: Instagram @english4real.life
Женщин с детьми здесь любят
Что касается быта молодых мам, то в Америке все для их комфорта. Повсюду есть пандусы – с коляской проехать удобно. Тебе все будут придерживать дверь, улыбаться, делать комплименту малышу – причем, ненавязчиво, не вторгаясь в личное пространство. Здесь действительно уважается выбор других. Здесь нормальным считаются многие вещи. Ты можешь отдать ребёнка в day care через две недели после рождения, а можешь всю школу обучать его дома. И никто тебе не будет говорить как правильно. Никто из американцев ни разу не позволил себе сказать мне, что и как делать с Левой.
И будучи беременной я тоже регулярно слышала поздравления и добрые слова от совершенно посторонних американцев. В кафе мамы кормят детей грудью и никому не придет в голову косо посмотреть. Вообще ни разу не слышала, чтобы плач ребенка или капризы малыша вызывали у кого-то реакцию раздражения – с детьми здесь действительно комфортно.
Что касается моего декрета, то я занимаюсь своим бизнесом – онлайн-школой английского языка – из дома. Работать без няни сложно, но это мой выбор. Я нахожу время для своего проекта во время Левиных снов, на выходных, по вечерам. Выбираю жертвовать чистотой в доме и другими проектами. Мне бывает ой как тяжело, но это мой выбор и он меня устраивает.
Фото: Pexels.com, Instagram @english4real.life
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