У каждого человека своя правда. Мама нашей героини наверняка убеждает себя, что делала все ради блага внучки.

У нас с мамой были обычные отношения: она обо мне заботилась, я ее слушалась. Мы общались без конфликтов, но и без особой доверительности. Она периодически ставила мне в упрек, что из-за меня не устроила личную жизнь. Я ее за это не виню, мне кажется, так говорят многие одинокие родители.

В 18 лет я влюбилась в мужчину на 10 лет старше меня, через полгода романа познакомила его с мамой. Она, оглядев его с головы до ног, сказала мне потом, что это «неплохой выбор». И правда, Антон был обаятельным, веселым, образованным человеком, который умел производить впечатление на окружающих.

Хотя он зарабатывал достаточно, чтобы снять квартиру, после свадьбы было решено поселиться в нашей трехкомнатной квартире. Я училась в ВУЗе, не зарабатывала. А тут была экономия и удобство: мама снисходительно относилась к тому, что мы забывали помыть посуду или разбрасывали вещи. Она довольно быстро нашла общий язык с Антоном: разница в возрасте между ею и моим супругом была почти такая же, как между ним и мною. Они рассуждали о кумирах маминой юности, смеялись над им одним понятными шутками, вместе меня воспитывали. Картинка, как из добрых комедий.

Возможно, мне надо было насторожиться уже тогда, но мне до сих пор кажется, что в самом начале это было невинное общение. Антон ко мне бережно относился, восхищался мною. Вскоре я забеременела. Девять месяцев протекали тяжело, постоянные приступы токсикоза. Муж стал уходить спать в гостиную или на кухню, чтобы не мешать мне. Видимо, тогда между ним и моей мамой все и началось. Меня передергивает от мыслей, что они были вместе, когда я страдала.

Но это я анализирую постфактум. В период беременности у меня не было ни малейших подозрений на счет того, что меня предают два близких человека. Проблемы возникли после рождения малышки. У меня началась послеродовая депрессия. Я не подходила к дочери, даже если она плакала. Отказывалась кормить ее грудью. Могла надолго уйти из дома и вернуться поздним вечером.