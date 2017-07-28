Из новостей вы знаете о странных выходках звезд. Нередко эксцентричность, злоупотребление алкоголем, попытки самоубийства или вспышки агрессии вызваны психическими расстройствами. Сегодня мы расскажем о знаменитостях, которым удалось справиться с разрушительным влиянием болезней.

Депрессия Это психическое нарушение сказывается на эмоциональном состоянии. Его течение сопровождается тоской, тревогой, чувством вины, апатией, суицидальными мыслями. Постнатальная депрессия — форма расстройства, которая развивается в течение месяца после родов. Анджелина Джоли

Звезда призналась в том, что депрессивное состояние случалось с ней несколько раз. Первый эпизод она объясняет ранним успехом. Анджелина стремительно достигла славы и почувствовала пустоту. Только гуманитарная деятельность помогла ей справиться с расстройством. В 2007 году умерла мать актрисы — и опять началась депрессия. Джоли согласилась на съемки в фильме «Особо опасен», чтобы избавиться от нее. Надеемся, что развод не стал причиной очередного эпизода расстройства. Гвинет Пэлтроу

Жизнь Гвинет Пэлтроу не всегда была идеальной. Актриса боролась с несколькими приступами депрессии: после смерти отца в 2002 году и после рождения сына в 2006. Она говорит, что после появления на свет мальчика ожидала состояние эйфории, которое испытывала после рождения дочери. Но вместо этого ей пришлось справляться с одним из самых мрачных и болезненных эпизодов жизни, который продлился пять месяцев. Брук Шилдс

Известная актриса и модель в 2003 году страдала от тяжелой формы послеродовой депрессии. Она призналась, что не подозревала о расстройстве, хотя и понимала, что ее состояние вряд ли можно назвать нормальным. Она не могла держать на руках ребенка, смотреть на него и ухаживать за ним. Актриса неделями рыдала от мыслей, что допустила самую большую ошибку в своей жизни, став мамой. Ей удалось справиться с проблемой, теперь она воспитывает двоих детей. Холли Берри

У Холли было тяжелое детство, ее отец выпивал и был склонен насилию, что подготовило почву для психического расстройства. Депрессия дала о себе знать после развода с бейсболистом Дэвидом Джастисом. В 1997 году актриса чуть не покончила жизнь самоубийством. Она хотела отравиться выхлопными газами в машине, но ее остановили мысли о матери. Позже Холли прокомментировала, что поступить таким образом было бы эгоистично. Джим Керри

Звезда фильмов «Маска», «Эйс Вентура» и «Тупой и еще тупее» известен комическими ролями, поэтому сложно поверить, что на некоторых этапах своей карьеры мужчине приходилось справляться с депрессией. В этом он публично признался в 2009 году, считая, что ему уже нечего терять. Актер рассказал, что он принимал антидепрессанты. Сейчас проблемы Керри позади. Оуэн Уилсон