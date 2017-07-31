Как всегда по вторникам — мнение редактора Passion.ru Юлии Веркловой. Оно может не совпадать с мнением редакции и вообще может ни с чем не совпадать… Но вот оно есть.

Я боюсь обидчивых людей. Жить с ними, как под шрапнелью: все время надо пригибаться, уворачиваться, а лучше ползти на пузе. И все равно рано или поздно тебя зацепит.

Не то чтобы я придерживалась позиции «нельзя обидеть, можно лишь обидеться»… Обидеть можно. Но для этого надо знать, куда бить (а это обычно известно лишь самым близким). И надо понимать, что идешь, скорее всего, на разрыв отношений. Такое случается, но не думаю, что сплошь и рядом.

В большинстве случаев дело не в обидчике, а в обидчивом. Обида — никакая не эмоция. Это способ замаскировать другие эмоции или же инструмент манипуляции. В первом случае человек не имеет корыстных планов и мотивов, он искренне несчастен и сам верит, что его пытаются обидеть. Во втором он прекрасно понимает, что делает: голова его холодна, ум расчетлив, а обида — лишь внешняя маска, сбивающая жертву с толку и заставляющая ее испытывать и отрабатывать вину.