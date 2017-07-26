«Мне не нужны ноги, чтобы чувствовать себя секси»: сирота из Таиланда покоряет модельный бизнес
Когда Канье была всего неделя, родители подбросили ее к воротам буддистского храма в Таиланде. Монахи, нашедшие сверток с младенцем без ног, приняли решение оставить девочку у себя. Первые годы своей жизни Канья росла при храме, а когда ей исполнилось пять лет, ее удочерила семья из США и увезла в Портленд.
Родители во всем поддерживали девушку, Канья никогда не страдала от недостатка веры в себя. Всю свою сознательную жизнь она мечтала стать моделью нижнего белья, чтобы доказать обществу, что сексуальность не зависит от длины ног и даже от их наличия.
«Я другая — и в этом кроется моя сексуальность. Мне не нужны ноги, чтобы чувствовать себя привлекательной!», — считает девушка.
Когда Канье было 15 лет, ее заметили агенты по поиску моделей и предложили сниматься для рекламы женского белья. Это позволило ей не только донести свою идею, но и неплохо зарабатывать на жизнь.
Одним из самых важных увлечений Каньи был и остается спорт: она занимается скейтбордингом, серфингом и многоборьем. Девушка обожает экстремальные виды спорта и изо всех сил старается воплотить в жизнь еще одну свою мечту — принять участие в Паралимпийских зимних играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году.
Спортсменка и модель обожает проводить дни на пляже в Калифорнии, катаясь на скейте, загорая и развлекаясь с друзьями. Яркие футболки, кепки, отсутствие макияжа в обычной жизни (по мнению девушки, он нужен только на съемках) — такой Канья нравится себе больше всего, и именно такой — легкой, позитивной и вдохновляющей — она хочет оставаться всю свою жизнь.
Фото: instagram