25-летняя спортсменка и модель Канья Сессер успешна и востребована, несмотря на то, что у нее с рождения нет ног. Девушка живет полной жизнью и отказывается от передвижения на инвалидной коляске — на скейте ей гораздо веселее.

Когда Канье была всего неделя, родители подбросили ее к воротам буддистского храма в Таиланде. Монахи, нашедшие сверток с младенцем без ног, приняли решение оставить девочку у себя. Первые годы своей жизни Канья росла при храме, а когда ей исполнилось пять лет, ее удочерила семья из США и увезла в Портленд.

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«Я была очень тихой, многие люди удивлялись тому, что я могу делать без ног. И поэтому я стала очень популярна в школе. Я занималась спортом, у меня было много друзей, я встречалась с парнями».

Родители во всем поддерживали девушку, Канья никогда не страдала от недостатка веры в себя. Всю свою сознательную жизнь она мечтала стать моделью нижнего белья, чтобы доказать обществу, что сексуальность не зависит от длины ног и даже от их наличия. «Я другая — и в этом кроется моя сексуальность. Мне не нужны ноги, чтобы чувствовать себя привлекательной!», — считает девушка. Когда Канье было 15 лет, ее заметили агенты по поиску моделей и предложили сниматься для рекламы женского белья. Это позволило ей не только донести свою идею, но и неплохо зарабатывать на жизнь.

Одним из самых важных увлечений Каньи был и остается спорт: она занимается скейтбордингом, серфингом и многоборьем. Девушка обожает экстремальные виды спорта и изо всех сил старается воплотить в жизнь еще одну свою мечту — принять участие в Паралимпийских зимних играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году.

«Люди задают мне смешные вопросы. Как ты занимаешься сексом без ног, как ты ходишь в туалет без ног? Как ты поднимаешься по лестнице без ног? Эй, вы что, не видите, как я катаюсь на скейтборде, хожу на руках и делаю отжимания?