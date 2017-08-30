«Все достижимо»: девочка из бедной африканской деревни, выданная замуж в 11 лет, стала доктором наук
Терерай Трент родилась в бедной деревне в Зимбабве. Жила в хижине без воды, электричества и каких-либо надежд на будущее. Терерай очень хотела учиться, но в ее общине было принято давать образование и возможности в жизни только мальчикам, для девочек это считалось лишним.
Брат Терерай ходил в школу, она — нет. Она делала домашние задания за брата, и за них он всегда получал пятерки. Однако он не мог ответить ни на один вопрос в классе, что однажды заставило учительницу прийти в дом семьи Терерай, чтобы выяснить, в чем дело. Узнав о тяге девочки к учебе, она упрашивала отца разрешить Терерай ходить в школу, но тот был непреклонен.
В 11 лет Терерай выдали замуж, к 18 годам у нее было уже трое детей. Причем ее первенец умер, потому что его нечем было кормить: молока у Терерай не хватало, она сама была еще ребенком. К 22 годам она родила пятерых. Муж бил, еды не хватало — она жила так, как тысячи африканских женщин до нее.
Однажды в деревню приехала группа сотрудников программы по борьбе с нищетой и безграмотностью в бедных странах Heifer International. Одна из представительниц этой программы, Джо Лак, застала местных женщин, сидящими в кругу за работой, и рассказала им о том, как их организация меняет жизнь женщин, давая им возможность получить образование. Терерай, в которой страсть к учебе никогда не утихала, была шокирована, но молчала и не подавала виду. Заметив ее, Джо спросила, какова самая большая мечта в ее жизни.
До этого момента никто и никогда не спрашивал Терерай, о чем она мечтает и чего хочет, однако женщина набралась смелости и сказала: «Я хочу получить образование, закончить школу и колледж». Джо взяла ее за руку и ответила: «Это достижимо». С тех пор эта фраза стала настоящей мантрой для Терерай.
В ее положении это звучало как безумство, однако женщина ни за что не хотела отступаться от своей мечты.
Терерай написала свои желания на кусочке бумаге, спрятала их в старую консервную банку и закопала, как делают с пуповиной новорожденного, рядом со скалой в поле, где она всю жизнь пасла скот.
Через несколько лет женщина начала воплощать свои мечты в реальность. Сначала она переехала в США со своими детьми и тогдашним мужем. Всего за восемь лет ей удалось освоить школьную программу, а еще за три — закончить колледж! После этого Терерай вернулась в Зимбабве, записала на бумаге свою следующую мечту — получить диплом магистра. Через несколько лет упорного труда она тоже сбылась.
Терерай снова возвращается в свою деревню и пишет: «Я хочу стать доктором философских наук» и закапывает записку рядом со скалой. В 2009 году, ровно через 20 лет после того, как женщина впервые проделала свой ритуал, ее стали называть «доктор Терерай Трент». К тому времени она развелась с африканским супругом и вышла замуж за профессора Марка Трента.
Исполнив все свои, казалось бы, немыслимые мечты, Терерай не забыла о месте, где родилась и выросла, и почувствовала, что наступило время отдавать. Она жила мыслью построить в родной деревне большую школу, в которой было бы все необходимое, чтобы дети могли получать качественное образование. Долгое время этот замысел не удавалось воплотить, но после участия Терерай в популярном телешоу, его ведущая Опра Уинфри, проникшись историей этой женщины, пожертвовала 1,5 миллиона долларов на строительство новой школы.
Теперь Терерай проживает свою мечту — ее цель в жизни достигнута. Благодаря ее усердной и тяжелой работе у тысяч девочек появилась возможность получать образование наравне с мальчиками. Дети Терерай учатся в университетах, а родители, которые приводят своих детей в школу в ее деревне, надеются: «Может, у меня тоже получится?».
Текст: Анна Селезнева
Фото: tererai