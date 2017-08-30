В историю Терерай Трент сложно поверить: от малолетней многодетной матери, полностью зависящей от жестокого мужа, эта сильная женщина проделала путь к вершинам научной карьеры в США. Ее стойкость и целеустремленность восхищают окружающих, тогда как сама себя героем она не считает.

Терерай Трент родилась в бедной деревне в Зимбабве. Жила в хижине без воды, электричества и каких-либо надежд на будущее. Терерай очень хотела учиться, но в ее общине было принято давать образование и возможности в жизни только мальчикам, для девочек это считалось лишним. Брат Терерай ходил в школу, она — нет. Она делала домашние задания за брата, и за них он всегда получал пятерки. Однако он не мог ответить ни на один вопрос в классе, что однажды заставило учительницу прийти в дом семьи Терерай, чтобы выяснить, в чем дело. Узнав о тяге девочки к учебе, она упрашивала отца разрешить Терерай ходить в школу, но тот был непреклонен. В 11 лет Терерай выдали замуж, к 18 годам у нее было уже трое детей. Причем ее первенец умер, потому что его нечем было кормить: молока у Терерай не хватало, она сама была еще ребенком. К 22 годам она родила пятерых. Муж бил, еды не хватало — она жила так, как тысячи африканских женщин до нее.

«Я шла в череде многих поколений женщин, которых рано выдавали замуж — еще до того, как они понимали, о чем мечтают в жизни. Моя прабабушка была 60-й женой моего прадедушки, моя бабушка была 50-й женой моего дедушки, а моя мама ухаживала за многими детьми моего отца от других женщин».

Однажды в деревню приехала группа сотрудников программы по борьбе с нищетой и безграмотностью в бедных странах Heifer International. Одна из представительниц этой программы, Джо Лак, застала местных женщин, сидящими в кругу за работой, и рассказала им о том, как их организация меняет жизнь женщин, давая им возможность получить образование. Терерай, в которой страсть к учебе никогда не утихала, была шокирована, но молчала и не подавала виду. Заметив ее, Джо спросила, какова самая большая мечта в ее жизни. До этого момента никто и никогда не спрашивал Терерай, о чем она мечтает и чего хочет, однако женщина набралась смелости и сказала: «Я хочу получить образование, закончить школу и колледж». Джо взяла ее за руку и ответила: «Это достижимо». С тех пор эта фраза стала настоящей мантрой для Терерай. В ее положении это звучало как безумство, однако женщина ни за что не хотела отступаться от своей мечты.

«В моей деревне в Зимбабве рождение ребенка считается завершенным только тогда, когда более старшая женщина отрезает пуповину, заворачивает ее в кусок ткани от платья, которое когда-то носила мать ребенка, и закапывает ее глубоко в землю. Это делается с надеждой, что этот ребенок, где бы он ни был, что бы ни случалось в его жизни, никогда не забудет место, где он родился».

Терерай написала свои желания на кусочке бумаге, спрятала их в старую консервную банку и закопала, как делают с пуповиной новорожденного, рядом со скалой в поле, где она всю жизнь пасла скот. Через несколько лет женщина начала воплощать свои мечты в реальность. Сначала она переехала в США со своими детьми и тогдашним мужем. Всего за восемь лет ей удалось освоить школьную программу, а еще за три — закончить колледж! После этого Терерай вернулась в Зимбабве, записала на бумаге свою следующую мечту — получить диплом магистра. Через несколько лет упорного труда она тоже сбылась. Терерай снова возвращается в свою деревню и пишет: «Я хочу стать доктором философских наук» и закапывает записку рядом со скалой. В 2009 году, ровно через 20 лет после того, как женщина впервые проделала свой ритуал, ее стали называть «доктор Терерай Трент». К тому времени она развелась с африканским супругом и вышла замуж за профессора Марка Трента.

«Я выросла во время войны, которая освободила мою страну. Я помню, как слушала рассказ одного из борцов за независимость, однажды он сказал: "Давать образование — значит давать возможности, давать возможности — значит освобождать, а освобождать — значит позволить людям иметь чувство собственного достоинства».