Быть одиноким невыгодно со всех сторон: вы не только недополучаете тепла и заботы, но и теряете в деньгах. Посчитаем вместе цену вашей независимости.

По разным подсчетам, количество одиноких людей, которые никогда не вступали в брак, в США в ближайшие десятилетия достигнет 25%, а в России оно приближается к 15%. Кроме того, с каждым годом все дальше и дальше отдвигается возраст, в котором пары съезжаются и заводят детей: совсем недавно он был в районе 25 лет, а сейчас стремится к 30-35 годам. Сложно объяснить причины этого процесса, но важно одно: социум от него только в выигрыше.

Родители и друзья

Если вы не замужем, то, скорее всего, часто помогаете стареющим маме и папе. Причем с годами ваши шансы встретить пару снижаются не только потому, что мужское население вымирает раньше женского, но и потому, что вы связаны обязательствами по уходу. К тому же родители с легкостью берут у вас деньги и не возвращают, потому что вам, на их взгляд, много не надо.

Друзья тоже обратятся именно к вам, если надо попросить небольшую сумму до зарплаты, оставить на вечер ребенка, помочь с ремонтом или погрузкой вещей, поговорить ночью о проблемах. Ведь вы все равно ничем не заняты! А если речь идет о вечеринке для пар, то вас на нее, скорее всего, не пригласят, потому что вы представляете угрозу для чужих мужей.

Работодатели

Вы не замужем и не собираетесь? И к тому же чайлдфри? Вы мечта любого начальника, потому что не будете брать больничный по уходу за ребенком, станете реже уходить в отпуск и чаще ездить в командировки.

К тому же вам можно меньше платить. Как показывает западное исследование, женатые мужчины получают на 26% больше, чем их одинокие сверстники. По всему миру работодатели платят семейным подчиненным больше на том основании, что «им же детей кормить».