В «список ненависти» входят люди, которых вы терпеть не можете: заклятая подруга, свекровь, коллега или мама. Одно их появление вызывает дрожь и нервный припадок. Но, по закону всемирного тяготения, вы регулярно с ними сталкиваетесь. Как с ними общаться, чтобы каждым словом не разрушать ваши отношения и свою нервную систему окончательно?

Одно из «золотых правил» общения гласит: «Доброе слово и кошке приятно». И человеку, которого вы ненавидите, тоже. Его не так хочется гладить по шерстке, как домашнюю Мурку. Но, возможно, если вы будете с ним добры, то постепенно он перестанет кусать вас за протянутую руку. Между вами вряд ли вспыхнет взаимная любовь, но вы точно установите худой мир, если НЕ будете…

Обзывать человека (в его отсутствие). Если кто-то с вами несправедлив, то его поведение провоцирует всплеск творческого мышления: вы подмечаете недостатки, находите ассоциации со злыми персонажами мультиков, сочиняете ироничные стишки или вспоминаете все известные вам ругательства. Даже если вам хватает мудрости и сдержанности не озвучивать ваш поток сознания, он, тем не менее, становится причиной взаимного напряжения во время диалога. Поэтому сдерживайтесь, когда за спиной человека хотите назвать его парой «ласковых» слов.

Маскировать негативный комментарий под комплимент. Вряд ли в здравом уме и доброй памяти вы станете нарываться на конфликт, но иногда так и хочется задеть чувства человека. Тогда на помощь приходят бестактные замечания или фразы, которые на первый взгляд кажутся доброжелательными, например: «Я тебя не узнала: ты сегодня надел чистую рубашку, чего с тобой давно не бывало» или «Ты сегодня такая спокойная, что я даже волнуюсь, все ли в порядке». Ваша взаимная неприязнь после этого перейдет на новый уровень.

Оправдывать себя. Если у вас возникают частые стычки, то невольно хочется пририсовать себе белые пушистые крылышки и нимб, а противоположную сторону объявить нечистой силой. Но обычно ответственность за конфликты делится пропорционально между обоими участниками, поэтому постарайтесь понять, когда ошибки допускаете вы. Подумайте над тем, как разрядить атмосферу. Чтобы этого добиться, пустите в ход обаяние и предлагаемые нами способы.