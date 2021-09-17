Великая любовь, одиночество и слава: как сложились судьбы актеров фильма «Девчата»

А на главную женскую роль очень хотела попасть жена режиссера Наталья Кустинская, но статная привлекательная блондинка никак не вписывалась в образ только что выпустившейся из училища Тоси.

В любом случае актерский состав «Девчат» получился звездным. Как же сложились судьбы исполнителей главных ролей?

Светлана Дружинина

Анфиса

Светлана Дружинина — единственная здравствующая и процветающая актриса фильма. Ее карьера и личная жизнь сложились счастливо.