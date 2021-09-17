Великая любовь, одиночество и слава: как сложились судьбы актеров фильма «Девчата»
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Фото: Kinopoisk.ru
В то время было принято, что актеров на главные роли утверждали худсоветом большие начальники. Исполнитель роли Ильи Николай Рыбников мечтал играть с женой Аллой Ларионовой, продвигая ее на роль красавицы Анфисы. Но свыше ее не утвердили, отдав персонажа Светлане Дружининой. Правда, все решили, что от такой красавицы ни один мужчина в здравом уме не отвернется в стороны пигалицы Тоси, поэтому Дружинину снимали в самых невыгодных для нее ракурсах.
А на главную женскую роль очень хотела попасть жена режиссера Наталья Кустинская, но статная привлекательная блондинка никак не вписывалась в образ только что выпустившейся из училища Тоси.
В любом случае актерский состав «Девчат» получился звездным. Как же сложились судьбы исполнителей главных ролей?
Светлана Дружинина
Анфиса
Светлана Дружинина — единственная здравствующая и процветающая актриса фильма. Ее карьера и личная жизнь сложились счастливо.
Много лет актриса и режиссер живет с супругом, знаменитым оператором Анатолием Мукасеем, ставшим для нее не только спутником жизни и но творческим партнером. С ним Дружинина сняла свои самые знаменитые фильмы.
О том, через что пришлось пройти Светлане Дружининой на пути к славе, как она потеряла сына и как живет сейчас, Passion.ru писал ранее в статье «Потеря сына и съемки "Гардемаринов": как сложилась celmf красавицы Анфисы из "Девчат"».
Надежда Румянцева
Тося Кислицына
К моменту съемок в «Девчатах» Надежда Румянцева сыграла в 14 фильмах, в том числе знаменитой комедии «Королева бензоколонки».
Фото: Kinopoisk.ru
После съемок у Юрия Чулюкина она стала звездой первой величины, причем не только в Советском Союзе. «Девчата» с успехом выдержали премьеру в Японии, куда ездила и Надежда Румянцева. Для общения актриса даже выучила несколько фраз, чтобы приветствовать поклонников. За роль Тоси Румянцева получила приз IV Международного кинофестиваля в Аргентине. Ее называли даже Чарли Чаплиным в юбке.
Надежда Румянцева была не только успешной актрисой, но и мастером озвучивания. Ее голосом говорят многие российские и зарубежные актрисы.
В 1967 году актриса вышла замуж за дипломата Вилли Хштояна. Брак стал для нее вторым, первое замужество с актером Владимиром Шуруповым было скоротечным. На время она даже приостановила работу в кино, чтобы сопровождать супруга во время его работы за рубежом. Детей у супругов не было, но они близко общались с дочерью Хштояна от первого брака.
Фото: Кадр программы
В 1996 году в квартиру знаменитых и состоятельных супругов пробрались воры. Но Вилли Хштоян дал им отпор, так как в молодости занимался единоборствами. Правда, грабители успели дать по голове Надежде Румянцевой. И последствия этой травмы преследовали ее всю оставшуюся жизнь: она теряла сознание и падала.
Народная артистка РСФСР скончалась в апреле 2008 года. Ей было 77 лет. Точная причина смерти неизвестна до сих пор. Писали, что Надежда Румянцева не оправилась после падения с лестницы в своем доме.
Николай Рыбников
Илья Ковригин
Николай Рыбников был звездой всесоюзного масштаба и на съемочной площадке вел себя соответственно. Сказывалась и обида на режиссера за то, что на роль Тоси не взял жену Рыбникова Аллу Ларионову, по которой муж буквально сходил с ума. Актриса же, по словам близких, не питала к нему такой же страсти, а позволяла себя любить. Поэтому играть в любовь с Румянцевой Рыбникову было непросто.
Фото: Kinopoisk.ru
Судьба Рыбникова была тяжелой: он в 11 лет пережил ужасы Сталинградской битвы, едва оставшись в живых. Родители погибли. Но после войны Николай все же вернулся в Сталинград, где впервые вышел на сцену в школе. Но после он поступил учиться в мединститут, но позже страсть к актерству пересилила, и Николай переехал в Москву.
Николай Рыбников снялся в таких фильмах, как «Девушка без адреса», «Весна на Заречной улице», «Высота», «Чужая родня» и многих других.
Инна Макарова, игравшая с ним в «Высоте» и «Девчатах», как и многие ее коллеги, рассказывали о необычайном таланте, страстности и любви к жизни у Рыбникова.
Но больше, чем кино актер любил единственную жену Аллу Ларионову. С ней он сыграл в 14 фильмах.
Рыбников и Ларионова поженились в1957 году. Актер удочерил малышку Алену, дочь жены о предыдущих отношений. В браке у супругов родилась еще одна дочь — Арина.
Николай Рыбников прожил всего 59 лет. Он умер в октябре 1990 года от сердечного приступа. Жена пережила его на 10 лет. Их общая дочь росла трудным подростком, а став взрослой и оставшись без родителей и вовсе начала вести беспутный образ жизни. Она умерла в 2004-м в возрасте 43 лет.
Инна Макарова
Надя Ерохина
Инна Макарова не пришла на премьеру «Девчат» по нескольким причинам. Она была знаменитой актрисой («Дело Румянцева», «Высота», «Молодая гвардия»), а на съемках у Чулюкина играла не первую скрипку. К тому же режиссер вырезал финальную сцену с ее участием, где ее героиня Надя бросает скрягу Ксан Ксаныча, в мечтах найти настоящую любовь. И Макарова проигнорировала первый показ фильма.
Фото: Кадр программы
Душевное состояние Нади Ерохиной, тоскующей по большому и светлому чувству и боящейся остаться в 27 лет старой девой, совпадало с душевным настроем самой актрисы. За год с небольшим до съемок Макарова рассталась с супругом, известным актером и режиссером Сергеем Бондарчуком, прожив с ним больше 10 лет.
Их дочь Наталья Бондарчук стала известной актрисой и режиссером.
Долгие годы Инна Макарова была уверена, что ее с мужем любовь нерушима. Но вокруг него всегда было много красивых актрис, а сам Бондарчук был центром всеобщего внимания. И однажды Макарова в одночасье решила уйти от мужа.
Вскоре Бондарчук женился на Ирине Скобцевой. А Инна Макарова второй раз отправилась в загс только в 1973 году — с хирургом, академиком Михаилом Перельманом.
Актриса снялась в таких известных фильмах, как «Вас вызывает Таймыр», «Невеста с Севера», «Горе от ума», «Печники» и многих других. В последний раз она появилась на экране в 2018 году в фильме «Красная шапочка. Онлайн».
Инна Макарова умерла в возрасте 93 лет в марте 2020-го.
Люсьена Овчинникова
Катя
Дебют в кино Люсьены Овчинниковой состоялся в 159 году в фильме «Отчий дом». А известной она стала после выхода на экраны «Девчат».
Фото: Kinopoisk.ru
После съемок актрису стали приглашать в другие фильмы, но только исполнять роли второстепенных героинь. Главную роль Люсьена Овчинникова получила в фильме «На завтрашней улице», позже она также сыграла главную героиню в фильме «Мама вышла замуж».
Актрису удручало, что она не добилась того успеха, о котором всегда мечтала. Она служила в разных театрах, но в кино у нее были периоды забвения. И Люсьена Овчинникова радовалась, когда ее приглашали на творческие встречи по фильму «Девчата».
Актриса несколько раз состояла в неофициальных браках. Зарегистрировала она отношения лишь однажды, с актером Валентином Козловым, с которым прожила 32 года. Супруг ушел из жизни в августе 1998 года, и Люсьена Овчинникова не видела смысла жизни без него. Она скончалась через четыре месяца после него.
Нина Меньшикова
Вера Круглова
Народная артистка РСФСР Нина Меньшикова снялась в 49 фильмах («Баллада о солдате», «Большие и маленькие», «Доживем до понедельника», «Школьный вальс») и озвучила более 50 картин.
Фото: Kinopoisk.ru
В 1952 году актриса познакомилась с режиссером Станиславом Ростоцким, набиравшим актеров для своей дипломной работы. В браке они прожили до самой смерти режиссера в 2001 году. Через год после его ухода из жизни Нина Мельникова пережила еще одну трагедию. На съемках погиб ее единственный сын, актер и режиссер Андрей Ростоцкий («Эскадрон гусар летучих», «Это мы не проходили», «Очарованный странник»).
Нина Меньшикова умерла в возрасте 79 лет в 2007-м.
Михаил Пуговкин
Комендант
Михаил Пуговкин родился в бедной многодетной семье. Он смог окончить только три класса школы. Карьеру артиста мальчишке пророчили с малых лет — так озорно он плясал и пел частушки.
Фото: Kinopoisk.ru
Из-за болезни матери семья перебралась в Москву из деревни в Костромской губернии. Здесь Пуговкин-подросток устроился работать на завод, а после смен он посещал театральный кружок.
Дебют Михаила Пуговкина в кино состоялся в 1941 году в фильме «Дело Артамоновых». Съемки состоялись в первый день Великой Отечественной войны — 22 июня.
Пуговкин отправился на фронт, но получил ранение и его комиссовали. В 1943-м он пришел служить в единственный работавший во время войны театр — Московский театр драмы.
Михаила Пуговкина любят многие поколения зрителей. Фильмы с его участием «Свадьба в Малиновке», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть», «12 стульев» и другие) разобрали на цитаты.
В перестроечное время актер, как и многие его коллеги, практически не снимался.
Звание народного артиста СССР Пуговкину присвоили в 1988 году, и то долго тянули с этим, потому что актер отказывался вступить в партию.
Актер трижды был женат: от первой супруги Надежды Надеждиной есть дочь Елена. Михаил Пуговкин умер 25 июля 2008 года из-за обострения сахарного диабета. Ему было 85 лет.
Роман Филиппов
Вася Зайцев
Роман Филиппов не мечтал быть актером. Но однажды его, 10-классника, увидела и услышала на смотре юных талантов актриса Малого театра Вера Пашенная. Она сразу посоветовала Роману поступать в театральный. После школы Филиппов стал студентом Пашенной в училище им. Щепкина.
Фото: Кадр фильма
Первую роль Роман Филиппов сыграл в фильме 1959 года «Зеленый фургон». Часто ему габаритному мужчине предлагали перевоплотиться образы второстепенных мужиковатых, грубых персонажей («Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи»).
Филиппов играл в театре, был сотрудником Москонцерта. С начала 1970-х и всю жизнь актер был главным Дедом Морозом страны на Кремлевской елке. В 1987 году Филиппов стал преподавать в ГИТИСе художественное слово.
Роман Филиппов умер в 56 лет из-за оторвавшегося тромба в 1992 году. У него остались жена и дочь.
Анатолий Адоскин
Вадим Дементьев
Анатолий Адоскин снялся в 65 фильмах («Два капитана», «Москва — Кассиопея»). Актер служил в Театре им. Моссовета и «Современнике».
Фото: www.instagram.com/sdruzhinina_official
В 1944 году Анатолий Адоскин женился на балерине Ольге Тарасовой. Их брак длился 75 лет до самой смерти актера в 2019 году.
Виктор Байков
Ксан Ксаныч
Виктор Байков был известным актером юмористического жанра, снимался в популярном в советское время шоу «Кабачок "13 стульев"».
Фото: Кадр видео
Роль прижимистого Ксан Ксаныча стала дебютной для актера в кино. Так же актер сыграл в фильмах «Золотой теленок», «Освобождение: Битва за Берлин», «Освобождение: Прорыв», «Освобождение: Огненная дуга».
В конце жизни артист тяжело болел, ему ампутировали обе ноги. Но, даже лишившись конечностей, он не бросил работу в театре.
Виктор Байков умер 3 июля 1993 год, ему было 70 лет.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, Instagram, «Мосфильм», «Документальное кино на Первом», Russian Look, Anatoly Lomokhov, Yulia Kapishnikova, Ministry of Culture Russia, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press