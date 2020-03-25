93-летняя актриса Инна Макарова скончалась в больнице

В среду, 25 марта, ушла из жизни народная артистка СССР Инна Макарова. Она скончалась в возрасте 93 лет, об этом прессе сообщила ее дочь Наталья Бондарчук.

«Ушла она от нас. Простите, большего пока сказать не могу ничего, потом все, я сейчас в больнице еще, спасибо за понимание», — цитирует ее «РИА Новости».

Зрители помнят Инну Владимировну по ее ролям в десятках фильмов — «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Молодая гвардия», «Мертвые души». Также она состояла в труппе Театра-студии киноактера.

Редакция Passion.ru приносит свои соболезнования родным, близким и поклонникам артистки.